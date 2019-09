Logistická firma Zásilkovna má za sebou úspěšný půlrok. Obrat skupiny Packeta, kam spadá, vzrostl o 72 procent na 425 milionů korun. Společnost očekává, že v počtu zásilek letos poroste až o 90 procent. Zakladatelka firmy Simona Kijonková navíc plánuje další růst. Investuje do nových dep a rozroste se na další trhy. Její klienti dostanou možnost posílat balíky do Dubaje, Indie a také Spojených států. "Tyto nové trhy chceme otevřít v příštím roce. Tím to ale nekončí. Půjdeme do dalších zemí," říká Kijonková v rozhovoru pro HN.