Česká národní banka, ministerstvo financí i analytici v bankách neumějí přesně spočítat, jak by na Česko dopadlo vystoupení Velké Británie z EU bez dohody. V jednom se ale shodují: "divoký" brexit by sice nezpůsobil propad českého hospodářství, přispěl by ale ke zpomalení růstu.

Pravděpodobnost brexitu bez dohody stále narůstá. Britský premiér Boris Johnson dává opakovaně najevo, že země odejde z unie do 31. října, ať už s dohodou o podmínkách rozchodu dohodnutou s Bruselem, nebo bez ní.