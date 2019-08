Výrobce cigaret Philip Morris International, který působí rovněž v České republice, jedná o možném spojení s tabákovou společností Altria Group. Oznámila to v úterý firma Philip Morris International, která se v roce 2008 od společnosti Altria oddělila. Sloučená skupina by měla tržní hodnotu přes 200 miliard dolarů (4,65 bilionu korun), napsala agentura Reuters.

Společnost Philip Morris International nicméně zdůraznila, že zatím není jisté, zda rozhovory skutečně povedou k opětovnému spojení podniků. Případná fúze by musela získat souhlas vedení a akcionářů obou společností i regulačních orgánů.

Oba podniky vlastní stejné portfolio cigaretových značek, včetně cigaret Marlboro. Altria tyto značky prodává ve Spojených státech a Philip Morris International v ostatních zemích. V poslední době se však firmy potýkají s klesajícím odbytem tradičních cigaret kvůli úbytku kuřáků a konkurenci ze strany elektronických cigaret, upozorňuje list The Wall Street Journal.

Analytici již delší dobu spekulovali, že klesající prodej tradičních cigaret a potřeba investovat do alternativních zdrojů příjmů by mohly firmy ke spojení přimět. Podle agentury Reuters by cílem fúze mohlo být získání dominantního postavení na trhu s elektronickými cigaretami.

Celosvětový objem prodeje tradičních cigaret se v loňském roce podle analytiků ze společnosti Cowen snížil o 4,5 procenta. Výzkumná společnost Mordor Intelligence předpokládá, že růst trhu s elektronickými cigaretami bude v příštích pěti letech přesahovat osm procent ročně.

Historie společnosti Philip Morris International v České republice začala v roce 1987, kdy firma poskytla licenci k výrobě cigaret Marlboro národnímu podniku Československý tabákový průmysl, předchůdci státem vlastněné společnosti Tabák a.s. V roce 1992 Philip Morris International získala majoritní podíl ve společnosti Tabák a.s., kterou k 1. listopadu 2000 přejmenovala na Philip Morris ČR a.s.

V současnosti je Philip Morris ČR největším výrobcem tabákových výrobků v České republice, s akciemi společnosti se obchoduje na pražské burze cenných papírů. Firma v Česku zaměstnává více než 1000 lidí.