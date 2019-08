Hrubý domácí produkt (HDP) Německa ve druhém čtvrtletí klesl o 0,1 procenta po nárůstu o 0,4 procenta v prvním kvartálu. Ve své konečné zprávě to v úterý uvedl Spolkový statistický úřad, který tak potvrdil předběžné údaje z poloviny srpna. Hospodářství největší ekonomiky Evropské unie se v období od dubna do června ocitlo na pokraji recese, zejména kvůli slabšímu vývozu.

Export se po očištění od sezonních a kalendářních vlivů proti předchozím třem měsícům snížil o 1,3 procenta, zatímco dovoz klesl o 0,3 procenta. To znamená, že čistý obchod z celkového výkonu německé proexportně orientované ekonomiky ubral 0,5 procentního bodu. Pozitivní vliv na HDP měla spotřeba domácností, která stoupla o 0,1 procenta, a také vyšší výdaje státu a vyšší investice s výjimkou investic stavebních.

V meziročním srovnání růst ekonomiky podle sezonně přepočtených údajů dosáhl 0,4 procenta.

Navzdory nejednoznačnému výkonu ekonomiky v prvních šesti měsících roku se německému státu podařilo v prvním pololetí docílit rekordního rozpočtového přebytku. Ten se podle statistiků vyšplhal na 45,3 miliardy eur (1,2 bilionu Kč), což představuje 2,7 procenta HDP. Německé vládě přebytek veřejných financí otevírá možnost podpořit hospodářství daňovými pobídkami.

"Určité uvolnění situace v obchodu by mohlo ke konci roku snadno přinést oživení. Fiskální pobídky by mohly posílit důvěru a v následujících letech zlepšit strukturální růst," uvedl k tomu analytik Carsten Brzeski z finanční společnosti ING.

Německé hospodářství se v poslední době potýká se slabší globální poptávkou, která má negativní dopad na německý export a průmysl. K potížím německé ekonomiky přispívá obchodní konflikt mezi Spojenými státy a Čínou a také nejistota kolem odchodu Británie z Evropské unie.

Německá centrální banka minulý týden uvedla, že německá ekonomika by v létě mohla opět mírně klesnout. To by znamenalo, že Německo by se ocitlo v hospodářské recesi, která se obvykle definuje jako dvě čtvrtletí poklesu HDP za sebou.