Finančně poradenská skupina Broker Consulting v prvním pololetí v ČR meziročně zvýšila tržby z hlavní činnosti o dvě procenta na 507 milionů korun. Firma to v úterý sdělila ČTK. Konkurenční společnosti Partners či Fincentrum pololetní výsledky zatím nezveřejnily.

"Výsledky za první pololetí 2019 považuji za úspěch vzhledem k tomu, že trh ve většině segmentů kromě investic a spotřebitelských úvěrů klesá až o desítky procent," uvedl zakladatel Broker Consulting Petr Hrubý.

Celkově trh v prvním pololetí zaznamenal pokles objemu úvěrů na bydlení téměř o 20 procent, Broker Consulting vykázal meziroční pokles u sjednaných úvěrů na bydlení o 12 procent. U investic v porovnání s trhem, který meziročně u podílových fondů vzrostl o osm procent, Broker Consulting zaznamenal meziroční růst o 30 procent.

Společnosti se podle Hrubého dařilo zejména v realitních službách, které zaznamenaly meziroční nárůst o 35 procent. Na výsledcích se pobočková síť OK Point podílela 15 procenty. V prvním pololetí otevřel Broker Consulting 44. obchodní místo OK Point, a to v Praze Na Pankráci.

"Zastoupení našich franšízových poboček máme po celé republice, ve všech 14 krajských městech. Nejvíce poboček, a to 11, je v hlavním městě, tři má Brno a po dvou Plzeň a od září i Ostrava," dodal manažer projektu Radim Štantejský.

Broker Consulting je jednou z největších společností poskytujících finanční a realitní služby na českém a slovenském trhu. Služby společnosti poskytuje zhruba 1500 lidí ve více než 100 klientských centrech a kancelářích a 44 franšízových pobočkách OK Point.