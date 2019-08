Líbilo by se vám, kdyby vám banka dala hypotéku, spláceli byste ji bez úroku a splatili celkově méně, než kolik jste si půjčili? Tato fantasmagorie je čím dál běžnější, když si půjčují vlády. Před pár dny zásadně posunulo hranice Německo, které investorům prodalo dluhopisy se záporným výnosem a splatností 30 let. Agentura Reuters to označila za "milník“ pro celý dluhopisový trh, byť Německo prodalo těchto dluhopisů méně, než zamýšlelo.

Ale nemylte se, investoři nepůjčují za záporný úrok pouze zemím, které jsou svou solventností pověstné jako naši sousedé. Za minus si půjčuje například i Portugalsko, které ještě před pár lety bylo v epicentru evropské finanční krize. Samozřejmě ne na 30 let jako Němci, tak šílení investoři zatím nejsou.

Návrat k normálu se v každém případě odkládá na dobu neurčitou. I po více než deseti letech od globální finanční krize Evropská centrální banka chystá držet úrokové sazby dole a pumpovat na trhy peníze, aby podpořila zpomalující evropskou ekonomiku.

Takže nepočítejte moc s tím, že by vaše úspory byly schopné, při minimální míře rizika, porážet v dohledné době inflaci. Pokud chcete slušný výnos, musíte riskovat i případné ztráty a jít do rizikovějších investic. Ne, to opravdu nejsou spořící účty.

Počítejte ale s tím, že přebytek levných peněz bude vytvářet anomálie na různých trzích, ať už jde o dluhopisy, akcie, či nemovitosti, jejichž ceny rostou déle a výše, než by bylo pro mnohé ekonomy a jejich zavedené poučky pochopitelné. Takže se v budoucnu buď změní poučky, nebo ta tlaková vlna z prasklých bublin bude cítit široko daleko. Hodnota dluhopisů se záporným výnosem totiž již celosvětově přesáhla 13 bilionů USD a v Evropě má záporný výnos celá polovina z nich.

Výnos německých státních dluhopisů s třicetiletou splatností. Zdroj Thompson Reuters

Výnos portugalských státních dluhopisů s dvouletou splatností. Zdroj Thompson Reuters

Výběr týdne

Neomezená data Made in Czech Republic

Po Vodafonu představil neomezená data T-Mobile. Největší z operátorů, Kellnerovo O2, zatím se svou nabídkou vyčkává. Kdo ví, možná si chtělo počkat, až konkurence odhalí karty, a klienty svou nabídkou příjemně překvapí. No, dost optimismu, přece jen jsme stále v Česku. Ale pojďme k T-Mobilu. Na rozdíl od Vodafonu, který umožňuje surfovat bez omezení pouze dvou- a vícečlenným skupinám, a navíc si musí pořídit internet na doma, vyjde nejlevnější nabídka T-Mobilu na 1275 korun měsíčně. Ta dražší skoro na 1600. A jak hodnotí ve své analýze nabídku T-Mobilu kolega Ota Schön, "je to v evropském kontextu víceméně průměrná, tedy normální nabídka, ale pro české prostředí pokrok“.

Já to Grónsko prostě chci

Nejdřív to vypadalo jako vtip, ale následné reakce prezidenta USA Donalda Trumpa tyto pochyby rychle rozptýlily. Poté co dánská premiérka Mette Frederiksenová dala jasně najevo, že se na nadcházející schůzce s Trumpem o prodeji Grónská bavit nehodlá, Trump návštěvu Dánska zrušil. Dánové z toho asi zvlášť těžkou hlavu nemají, ale snaha Trumpa získat Grónsko není zas tak nepochopitelná. Bohužel pro něj nepatří Grónsko například k Řecku, ale jedné z nejbohatších zemí světa.

Dietou zachraň svět

V Českých Budějovicích začala Země živitelka a pojďme se ve stínu toho vrátit ke zprávě IPCC, Mezivládního panelu pro změnu klimatu. Odlesňování, průmyslové zemědělství a další nešetrné praktiky při využívání půdy způsobují zhruba čtvrtinu veškerých skleníkových plynů. Tedy obdobně jako výroba elektřiny a tepla. Zpráva se zabývá také tím, zda je naše planeta schopna do budoucna uživit své obyvatele, kterých bude za třicet let 10 miliard. Ze zprávy vyplývá, že by lidstvo mělo omezit spotřebu masa a zaměřit se na luštěniny, ovoce, zeleninu, a když živočišné produkty, tak takové, při kterých se produkuje málo skleníkových plynů.



Nový lídr v EET

Pro někoho noční můra, pro jiné příležitost pro rozvoj byznysu. Příští rok se EET ve třetí a čtvrté vlně rozšíří nejprve na svobodná povolání, autodopravce, autoservisy a posléze na řemeslníky a nejrůznější služby. Výrazné rozšíření trhu přimělo skupinu Solitea koupit zavedené značky Dotykačka a Markeeta,které poskytují služby spojené s provozem EET. Dosavadní slabší hráč na trhu se tak stává novým lídrem.



Fiat Chrysler a Renault opět na námluvách Akcie automobilek

Fiat Chrysler a Renault si tento týden připsaly pěkné zisky a byly vzpruhou pro celý sektor. Příčinou je vůle automobilek opět jednat o svém propojení a vytvoření třetího největšího výrobce automobilů na světě za Volkswagenem a Toyotou. Šéf společnosti Fiat Chrysler Automobiles Mike Manley pro list Financial Times uvedl, že firma je otevřena jednáním o spojení, které by přineslo významné synergie. Jednání z přelomu letošního května a června krachla na "politických podmínkách ve Francii“. Těžko říci, nakolik je víra Mikea Manleyho ve změnu politických podmínek ve Francii opřena o realitu, či jen jeho zbožné přání.



Čtvrtinu života v důchodu

Mezi ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) a ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD) se schyluje k dalšímu střetu. Schillerová se chystá prolomit hranici 65 let pro odchod do důchodu a penzi navázat na očekávanou dobu dožití. Dnešní pětadvacátníci by se tak do penze dostali až v 67 letech. Schillerové mohou její plán pomoci protlačit parlamentem TOP 09 a piráti.



A na závěr Johnsonův geniální nápad

Britský premiér Boris Johnson má v rámci vyjednávání o brexitu velmi kreativní řešení. Údajně chce, aby Irsko opustilo obchodní pravidla EU a po brexitu vytvořilo s Velkou Británií vlastní novou obchodní unii. Šílenost jeho nápadu dokresluje reakce Irska, které tento návrh označilo za "znepokojující“. Má-li Johnson takové nápady, těžko se divit, že jeho první kontakty s lídry zemí EU skončily porážkou a divoký brexit je stále pravděpodobnější variantou. Tedy pokud zůstane Boris Johnson britským premiérem.

Přeji hezký víkend

Martin Jašminský

martin.jasminsky@economia.cz