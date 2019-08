Evropská centrální banka (ECB) chystá na září soubor opatření na podporu evropské ekonomiky, který by měl překonat očekávání investorů. Listu The Wall Street Journal (WSJ) to ve čtvrtek řekl člen Rady guvernérů ECB Olli Rehn. Opatření by podle něj mohla zahrnovat jak masivní nákupy dluhopisů, tak i snížení základní úrokové sazby.

Podle Rehna je důležité, aby ECB v září přišla s takovým opatřením, které bude dostatečně efektivní. "Když pracujete s finančními trhy, je často lepší přestřelit než podstřelit a spíš než záplatovat mít velmi silný balíček politických opatření," řekl Rehn, který je považován za možného nástupce současného prezidenta ECB Maria Draghiho. Tomu vyprší mandát na konci října.

Hrozbu pro výhled ekonomiky eurozóny představuje zejména obchodní spor mezi Spojenými státy a Čínou a případný odchod Británie z Evropské unie bez dohody. Německá ekonomika, která je největší v eurozóně, vykázala za druhé čtvrtletí pokles a hospodářský růst slábne i v ostatních zemích, které používají euro.

Obrat v dosavadní měnové politice ECB už minulý měsíc naznačil Draghi. Nejnovější Rehnovy komentáře ale podle WSJ napovídají, že tentokrát by opatření chystaná na zářijové zasedání měnového výboru ECB mohla být nad očekávání výrazná.