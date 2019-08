Ceny průmyslových výrobců v Česku v červenci zpomalily meziroční růst na 2,1 procenta z červnových 2,5 procenta. Zpomalil rovněž růst cen v zemědělství na 12,1 procenta a ve stavebnictví na 3,9 procenta. Ceny tržních služeb pro podniky se zvýšily o 2,5 procenta, stejně jako v červnu. Uvedl to v pátek Český statistický úřad (ČSÚ). Ceny u výrobců naznačují budoucí vývoj cen pro spotřebitele.

Vývoj cen v průmyslu ovlivnilo zejména zdražení elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o osm procent. Ceny potravin, nápojů a tabáku se zvýšily o čtyři procenta. Podražily také těžba, plastové a nekovové minerální výrobky nebo nábytek. Výrazně naopak zlevnil koks a rafinované ropné produkty. Klesly i ceny chemických látek a výrobků.

Tempo růstu průmyslových cen bylo v červenci podle analytiků nižší, než očekával trh, a nejnižší od loňského května. Za zpomalením meziročního růstu průmyslových cen je zejména situace na trhu s ropou, shodli se.

Manažer NN Investment Partners Michal Špaček upozornil na to, že v červenci meziroční růst průmyslových cen zůstává pod srovnatelnou mírou inflace (2,9 procenta). Průmysl podle něj čelí poměrně obtížné situaci, kdy mu rostou náklady (včetně mezd), zatímco tržby v červnu meziročně klesly téměř o čtyři procenta. Od loňského do letošního června alespoň meziroční růst průmyslových cen převyšoval tempo inflace, takže podniky si nárůst nákladů mohly promítat do růstu prodejních cen. To však už poslední dva měsíce neplatí, podotkl.

V následujících měsících analytik Komerční banky František Táborský očekává, že si růst průmyslových cen udrží současné tempo. Spotřebitelská inflace se tak podle jeho odhadu bude držet nad dvěma procenty po celý letošní rok. Spolu s kurzem koruny, kterému se nechce posilovat tak, jak si centrální banka představuje, budou inflační tlaky z primárních okruhů jedním z hlavních důvodů, proč Česká národní banka v nejbližší době nepřistoupí ke snižování úrokových sazeb, uzavřel.

V zemědělství se ceny v rostlinné výrobě zvýšily o 16,7 procenta. "Ceny raných brambor se zvýšily téměř o 59 procent, obilovin o 10,8 procenta a olejnin o necelých 15 procent. Výraznější vzestup cen byl u ovoce a zeleniny," uvedl vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb ČSÚ Jiří Šulc.

"Loňské katastrofální sucho sice nepřálo obilovinám, bramborám či mnohé zelenině, avšak ovocné stromy se doslova prohýbaly kvůli nadúrodě plodů. Letošek bude pro ovocnáře výrazně slabší," doplnil analytik Czech Fund Lukáš Kovanda. Už se to podle něj projevuje v cenách. Višně meziročně podražily o 83 procent, třešně o 24 procent. Švestky jsou podle Kovandy dražší o 16 procent.

Kovanda uvedl, že výrobci pálenky se Slovácka registrují letos pouze pětinovou až třetinovou úrodu švestek v porovnání s loňskem. Meziroční nárůst ceny švestek tak podle něj v dalších letošních měsících bude představovat zřejmě nakonec až desítky procent. "Letos se tak také nutně vypálí méně pálenky, zejména pochopitelně vyhledávané slivovice. Ta tudíž podraží v průměru zřejmě o deset až 15 procent. Zdražování bude probíhat postupně, během nadcházejících měsíců," odhadl.

"Nicméně růst cen v zemědělství zůstává i tak velmi vysoký, což je důsledek loňského i letošního počasí," řekl analytik Generali Investments Radomír Jáč. Růst cen zemědělských výrobců podle něj tak i nadále představuje faktor, jenž bude ve zbytku letošního roku dále tlačit nahoru ceny potravin pro konečné spotřebitele.

Ceny živočišné výroby byly vyšší o 7,3 procenta. Jatečná prasata podražila téměř o čtvrtinu, mléko zhruba o šest procent a drůbež o 4,6 procenta. Naopak ceny vajec klesly o 5,8 procenta a skot zlevnil o 2,4 procenta.

Ve stavebnictví podražily materiály a výrobky, a to zhruba o tři procenta. Mezi službami pro podniky rostly o více než deset procent ceny v zaměstnávání, o 6,6 procenta podražilo pojištění a penzijní financování a o necelých šest procent podražilo poradenství v řízení. Vyšší byly i ceny za reklamní služby a průzkum trhu. Zlevnilo skladování a podpůrné služby v dopravě.

V meziměsíčním srovnání se ceny v průmyslu snížily o 0,1 procenta, v zemědělství o 1,5 procenta, ceny tržních služeb pro podniky klesly o 0,9 procenta a stavební práce podražily proti červnu o 0,2 procenta.