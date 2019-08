Agrofertu se loňský rok nevydařil a je stále závislejší na penězích z veřejných rozpočtů. Celkový čistý zisk koncernu sdružujícího více než 250 firem se propadl meziročně o 63 procent - činil necelých 1,7 miliardy korun.

Bez státní a evropské podpory by se dokonce firmy ze svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO) mohly dostat do minusu. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou Agrofert v úterý zveřejnil v obchodním rejstříku. Na nová čísla upozornily týdeník Respekt a Seznam Zprávy.