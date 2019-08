Automobilka Škoda Auto dodala v červenci svým zákazníkům po celém světě 102 700 vozů, meziročně o 3,1 procenta více. Zaznamenala tak nejlepší červencový výsledek v celé své historii. Meziročně více než o pětinu vzrostly dodávky modelů SUV, uvedla ve středu automobilka v tiskové zprávě. Prodeje škodovek rostou v Evropě, naopak čínský trh se stále propadá.

Nejprodávanějším modelem automobilky byla v červenci tradičně Octavia, která ale zaznamenala meziroční pokles o 6,1 procenta na 28 800 dodaných vozů. Největší propad dodávek hlásí model Superb, meziročně klesl o 31,9 procenta na 7100 aut.

Vzrostl naopak prodej SUV. Kodiaq si meziročně polepšil o 25,2 procenta na 15 400 vozů, Karoq posílil o 28,2 procenta na 13 700 vozidel. Nového modelu Kamiq dodala firma o 81,1 procenta více, tedy 3900 kusů.

V západní Evropě vzrostly dodávky zákazníkům ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 12,3 procenta na celkem 45 600 vozů. V Německu, na největším evropském trhu, dodala Škoda zákazníkům 18 600 vozů, a polepšila si tak o 16,2 procenta.

Ve střední Evropě dodala Škoda zákazníkům 17 500 vozů, meziročně o 11,2 procenta více. V České republice převzali v červenci zákazníci 8000 nových vozů, meziročně o 12,1 procenta více.

Ve východní Evropě bez Ruska vzrostly dodávky zákazníkům o 18,4 procenta na 4900 vozů. V Rusku posílila značka o 10,4 procenta na 7300 aut.

V Číně, na svém celosvětově největším trhu, zaznamenala Škoda v červenci celkem 21 100 dodaných vozů. Ve srovnání se stejným měsícem minulého roku to značí pokles o 15,7 procenta. "Trh s osobními vozy v Číně se i nadále vyznačuje obecnou zdrženlivostí a nejistotou," uvedla Škoda.

"Poprvé v historii našeho podniku jsme v červenci zákazníkům dodali více než 100 tisíc vozů. Vysoká poptávka po modelech SUV nás velice těší a podtrhuje skutečnost, že jsme se s naší SUV ofenzivou trefili do černého," řekl člen představenstva Alain Favey.

Škoda Auto loni dodala celosvětově 1,25 milionu aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích.

Roboti na elektromobily

Škoda zároveň ve středu oznámila, že nainstalovala ve svém hlavním výrobním závodě v Mladé Boleslavi nové roboty, které budou zajišťovat výrobu připravovaného elektromobilu. Jeho premiéra je naplánovaná na rok 2020. Firma zároveň pokračuje v budování nezbytné infrastruktury pro elektromobilitu ve všech svých závodech, informovala dnes v tiskové zprávě.

Infrastrukturu pro výrobu elektromobilů buduje firma ve všech třech svých závodech - v Mladé Boleslavi, Kvasinách na Rychnovsku i Vrchlabí na Trutnovsku. Připraveno je více než 450 nabíjecích bodů, celkem automobilka do roku 2025 počítá s vybudováním asi 7000 nabíjecích bodů.

Škoda letos v květnu představila své dva první elektrické automobily. Jde o vůz Superb s plug-in hybridním pohonem a automobil Citigo s čistě elektrickým motorem. Elektrifikovaná auta by se na celkovém prodeji značky Škoda měla podílet do roku 2025 asi čtvrtinou. Do konce roku 2022 hodlá Škoda Auto nabízet více než deset modelů částečně nebo plně elektrifikovaných vozů.

Představený elektromobil Citigo je nejmenším vozem značky a představuje první čistě elektrický sériový vůz Škoda, nabízen bude jen v pětidveřové verzi. Vozidlo je vybaveno elektromotorem o výkonu 61 kilowattů, dojezd podle automobilky činí až 265 kilometrů.

Mladoboleslavská automobilka investovala v letošním prvním pololetí 369 milionů eur (asi 9,4 mld. Kč), meziročně o 33,8 procenta více. Peníze šly na výzkum a vývoj, na nové modely, digitalizaci a elektromobilitu. Přesnou výši investice do nových robotů firma neuvedla.

Škoda nové roboty nainstalovala během letní odstávky, kdy například také zmodernizovala a rozšířila kapacity ve svařovně, lakovně a montáži vozů. V Kvasinách na Rychnovsku Škoda v létě instalovala takzvaný ultrakapacitor, který slouží k vyrovnávání výpadků nebo poklesů napětí přicházejících z distribuční sítě. Zařízení využívá firma také v Mladé Boleslavi.