Společnost Technistone, která v Hradci Králové vyrábí desky z umělého kamene, koupí americká společnost Wilsonart Engineered Surfaces. O podpisu smlouvy firmy informovaly v tiskové zprávě, hodnotu obchodu neuvedly. Transakce podléhá regulatorním schválením a očekává se, že bude uzavřena v září. Podle serveru Forbes zaplatí americká skupina za hradeckého výrobce zhruba 1,7 miliardy korun.

"Na obchodu jsme pracovali zhruba 14 měsíců, ve finále byly tři firmy a mám z Wilsonart nejlepší pocit," řekl Forbesu krizový manažer Technistonu Václav Novák. Podle serveru je transakce jednou z největších tuzemských transakcí letošního roku.

Hradecký Technistone v posledních letech investoval do nových linek a modernizace výroby 400 milionů korun. Výrobní kapacita firmy nestačila pokrýt poptávku. Desky, které jsou z přírodního kamene, barviv a pryskyřice jako pojiva, se používají například na kuchyňské desky, dlažby a obklady.

Desky začala firma Technistone v Hradci Králové vyrábět na konci 90. let, když převzala výrobu po zkrachovalé společnosti Bohemiastone. Produkci zvyšovala až do roku 2007, kdy dosáhla tehdy rekordních tržeb 759 milionů korun. S příchodem světové krize se však firma dostala do problémů a v polovině roku 2010 skončila v insolvenci a v úpadku. Úpadek podnik v rámci insolvenčního řízení vyřešil přijetím reorganizačního plánu, který splnil v březnu 2011. Technistone koupili Václav Novák a Zdeněk Šmejkal, podle informací Forbesu zaplatili "nižší desítky milionů korun".

Podle údajů v Obchodním rejstříku Technistone loni zvýšil tržby z 860 milionů korun na 1,055 miliardy. Čistý zisk klesl ze 125 milionů na 55 milionů korun. Technistone vyváží výrobky do 75 zemí.