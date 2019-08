Ministryně financí Alena Schillerová chce firmám nabídnout vedle papírových a elektronických stravenek i stravenkový paušál. Zaměstnanci by místo stravenek dostávali peníze na účet a firmám by ubyly administrativa a náklady na provize stravenkovým firmám. Píše to Mladá fronta Dnes. Schillerová v rozhovoru s listem uvedla, že by se tak benefit rozšířil na milion zaměstnanců, kteří stravenky nemají.

"Chceme benefit příspěvku na stravování zachovat a pomoci ho rozšířit na všechny zaměstnance. Dnes čtvrtina pracovníků, tedy milion lidí, stravenky ani zvýhodněné závodní stravování nemá," řekla v rozhovoru Schillerová. Zaměstnavatelé by příspěvek mohli posílat zaměstnancům formou peněz, v platbě oddělené od vlastní výplaty. Firmy, které by chtěly stravenky zaměstnancům poskytovat, by tak mohly činit dál.

Restaurace a obchody, které stravenky berou, by v případě změny nemusely platit zhruba šestiprocentní provize za přeměnu poukázek zpět na peníze, uvedla MfD. Z hlediska daňových úlev by se podle deníku nic nezměnilo. Zaměstnavatel by si náklady na stravenky nadále mohl dávat do nákladů a pro firmu i zaměstnance by byla stravenková část výplaty jako dosud osvobozena od daní a pojistného.

Podle MfD by změna znamenala pro stravenkové firmy dramatický zvrat, k dopadům se ale nevyjádřily. Podle nich by změna negativně zasáhla restaurace. "Nyní stravenky v papírové a digitální formě přinášejí restauracím a jídelnám desítky miliard korun ročně," řekla listu Daniela Pedret z Edenredu. "Pokud by zaměstnanci dostávali peníze přímo na účet formou paušálu, s největší pravděpodobností by ho nevyužívali na stravování," poznamenal generální ředitel firmy Sodexo Daniel Čapek.

Zástupci pohostinství se ale odlivu strávníků podle MfD nebojí. "Kdo je zvyklý chodit na oběd, půjde na něj znovu, možná tam bude krátkodobý pokles, ale nic dramatického," řekl listu šéf Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek. Podle něj restaurace stravenky berou z donucení, protože je bere i konkurence.

Návrh podle MfD opatrně podporuje i Hospodářská komora a zástupci maloobchodu SOČR a AČTO. Naopak šéf odborů ČMKOS Josef Středula by zaběhlý systém neměnil.

Související 13. 8. 2018 Pouze dobrá mzda za odvedenou práci dávno nestačí. Zaměstnance je potřeba si hýčkat i netradičními benefity 13. 8. 2018 Jak stávající zaměstnanci, tak uchazeči o práci očekávají od zaměstnání větší volnost a vyvážení pracovního a osobního života. Mezi rozhodující...