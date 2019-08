Úroky hypoték v Dánsku klesají k nevídaným minimům. Banka Nordea Bank Abp ve středu představila 20leté hypotéky s nulovým úrokem. Podobný krok už dříve v tomto týdnu oznámila Jyske Bank A/S. Ta začne nabízet 10leté hypotéky se zápornou půlprocentní pevnou sazbou. Nebude to však znamenat, že by Dánové splatili méně, než si půjčili, protože kromě pevných úroků se splácí další poplatky a daně. Levnou půjčku na bydlení mohou Dánové získat také u poskytovatele hypoték Realkredit Danmark, který nabízí 30leté hypotéky s úrokovou sazbou 0,5 procenta.