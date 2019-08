Potkat v bance úředníka bez kravaty a saka nebo úřednici bez kostýmku a uzavřených lodiček by ještě před několika lety byla výjimečná událost. Dnes už je to standard. Pravidla pro oblékání v práci, takzvaný dress code, se u "kancelářských" povolání uvolňují. Vyplývá to z ankety HN, ve které jsme se zeptali několika firem z různých oblastí, jaká mají typická pravidla pro oblékání, jak se mění v létě a jak se v jejich oboru za poslední roky změnila.