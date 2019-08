Tržby obchodníků v červnu zrychlily růst na 4,6 procenta z květnových 2,7 procenta. Lidé před prázdninami utráceli hlavně za oblečení a obuv, kde tržby stouply o 17,4 procenta. Dobře se prodávaly i sportovní potřeby, prodejci utržili o desetinu více než před rokem. Vyplývá to z údajů, které ve středu zveřejnil Český statistický úřad. Podle statistiků se na vyšších tržbách obchodníků s oděvy podepsaly výprodeje a teplé počasí. V červnu dále přetrvával zájem o nákupy přes internet a zásilkovou službu, tržby e-shopů stouply o 14,3 procenta. Vyšší tržby měli i prodejci pohonných hmot a potravin.

"Červnová data nepotvrdila pokles tempa růstu z předchozího měsíce. Nejvyšší růst zaznamenaly prodejny oděvů a obuvi, kde se tržby v porovnání s loňským červnem zvýšily o více než 17 procent. Vliv na to měly slevové a výprodejové akce a teplé počasí, které lákalo k nákupu nového letního oblečení. Dvouciferným tempem se zvýšily také tržby internetových obchodů," uvedla ředitelka odboru statistiky služeb ČSÚ Marie Boušková.

Červnové tržby sice zrychlily růst, tempo růstu ale bylo letos druhé nejnižší po květnu. Od začátku roku zatím tržby obchodníků stouply meziročně o 4,9 procenta. Jde o stejné tempo, jakým tržby stouply za celý loňský rok. Ve srovnání s loňským prvním pololetím je tempo růstu o 0,4 procentního bodu pomalejší.

Červnové tržby za nepotravinářské zboží, kam patří právě oděvy, stouply proti loňskému červnu o 7,7 procenta. U prodejců pohonných hmot tržby vzrostly o 2,6 procenta a obchodům s potravinami o 1,5 procenta. Kromě prodejců oděvů a obuvi se v červnu dařilo také obchodníkům s počítačovou a komunikační technikou, kterým tržby vzrostly meziročně o 7,3 procenta. Stejným tempem se zvýšily také tržby prodejců potřeb pro domácnost. Vyšší tržby měli i prodejci farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží. Nedařilo se naopak specializovaným prodejnám potravin, které měly tržby o 3,9 procenta nižší než před rokem.

Statistické údaje vypovídají o tržbách maloobchodu kromě motorových vozidel, čísla jsou bez očištění o sezonní vlivy. Tržby očištěné o kalendářní vlivy byly vyšší meziročně o 6,2 procenta a meziměsíčně o 1,7 procenta. Tržby za prodej motorových vozidel klesly meziročně o 8,6 procenta a za jejich opravy o 7,3 procenta.

Spotřeba domácností zůstane i nadále motorem ekonomického růstu, vyplývá z vyjádření analytiků. Předpokládají ale, že nákupní apetit spotřebitelů by postupně mohl slábnout v souvislosti se zhoršující se ekonomickou situací. Za špatnou zprávu považují pokles tržeb za prodej automobilů.

"Letošní dynamika maloobchodních tržeb (bez automobilů) kolem pěti procent je prozatím obdobná jako v předchozích dvou letech. Domácnosti tak chuť utrácet prozatím neztrácí, ačkoli indikátory důvěry v letošním roce poklesly a v průměru se nachází na úrovni roku 2016, a to z titulu obav ze zpomalování ekonomické aktivity," uvedl hlavní ekonom pro ČR z ING Bank Jakub Seidler. Dosavadní údaje o maloobchodních tržbách podle něj zatím nenaznačují, že by se domácnosti začaly více ve spotřebě omezovat.

Také analytik ČSOB Petr Dufek soudí, že chuť nakupovat spotřebitelům vydrží i v dalších měsících, postupně ale bude se zhoršením ekonomické situace slábnout. "Spotřeba domácností nicméně zůstane jedním z hlavních motorů ekonomického růstu v letošním i v příštím roce," dodal.

Poukázal i na to, že navzdory silnému růstu poptávky spotřebitelů v obchodech příliš nerostou ceny. "Meziročně se zvýšily jen o půl procenta, což je ve srovnání s téměř tříprocentní inflaci jen symbolický posun," uvedl. Je to podle něj kvůli přetrvávajícímu boji mezi kamennými a virtuálními obchody, k nimž se ve větší míře přidávají i ty zahraniční.

Ekonom Jiří Pour UniCredit Bank nicméně upozornil na to, že se tržby za prodej automobilů po dvou nadějných měsících růstu výrazně propadly a stáhly tak prodeje za první pololetí do minusu. Nůžky mezi prodeji automobilů a tržbami bez aut se tak podle Poura ještě více rozevřely. "Dlouhodobá nasycenost poptávky po automobilech doma i ve světě bude nejspíš delší dobu přetrvávat, a neočekáváme tak významné zlepšování maloobchodních prodejů aut," podotkl Pour.

Hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda upozornil na červnový růst tržeb za rekreaci. Způsobilo to podle něj vyčkávání Čechů v dubnu a květnu na to, jak se cestovní kanceláře vyrovnají s odstávkou boeingů 737 MAX.

Hlavní ekonom Deloitte David Marek předpokládá, že maloobchodní tržby letos porostou nadále solidním tempem a nepříznivý ekonomický vývoj v zahraničí se do domácí poptávky promítne až příští rok. Podle analytika Raiffeisenbank Luboše Růžičky by tržby obchodů měly letos v průměru vzrůst o 2,2 procenta, bez prodejů a oprav aut by se jejich dynamika měla udržet nad čtyřmi procenty. Ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová dodala, že trh práce už na své limity narazil a ochota utrácet začne slábnout, většina unijních zemí ale podle Šichtařové na tom bude hůře.