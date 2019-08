Slovenský státní distributor plynu a elektřiny SPP by měl případně zájem o koupi aktiv na Slovensku, v Česku nebo Maďarsku, která by mohla být na prodej kvůli schválení dohody o výměně majetku mezi německými energetickými skupinami E.ON a RWE. Oznámila to SPP v úterním prohlášení. E.ON již dříve uvedl, že by mohl prodat plynárenské a elektrárenské aktivity firmy innogy v České republice.

SPP podle prohlášení nyní pozorně sleduje stav dohody o výměně majetku mezi E.ON a RWE, kterou posuzuje Evropská komise (EK). Pokud by komise rozhodla, že je nutné prodat část majetku na Slovensku, v Česku nebo Maďarsku, bude se snažit zahájit jednání o nákupu těchto aktiv.

Německé energetické firmy RWE a E.ON jsou aktivní v celém elektrárenském dodavatelském řetězci, od výroby přes velkoobchodní prodej distributorům až po maloobchodní prodej elektřiny konečným spotřebitelům. Podniky se loni dohodly na složité výměně majetku, po které bude RWE působit převážně ve výrobě elektřiny a na velkoobchodním trhu, zatímco E.ON se zaměří na distribuci a maloobchodní prodej elektřiny a plynu. V rámci dohody si firmy také rozdělí innogy, dceřinou společnost RWE.

EK již povolila firmě RWE koupit aktivity v oblasti obnovitelné a jaderné energie od německé firmy E.ON. O části dohody týkající koupě části aktivit innogy firmou E.ON měla EK podle zdrojů rozhodnout v červenci, zatím se tak nestalo.

Evropská komise zahájila hloubkové vyšetřování plánovaného převzetí části majetku firmy innogy společností E.ON letos v březnu. Vyjádřila obavy, že převzetí by mohlo omezit konkurenci a zvýšit ceny v některých členských státech EU. V červnu pak šéf E.ON oznámil, že v rámci ústupků nabídl EK prodej plynárenských a elektrárenských aktivit innogy v Česku, prodej části svých elektrárenských aktivit v Maďarsku a některá další opatření.