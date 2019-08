Když v prosinci 2001 německá energetická firma RWE získala v privatizaci státní podnik Transgas, bylo to poměrně překvapivé. RWE sice patřila k významným energetických hráčům, nepodnikala ale v plynárenství. Akvizice českých plynovodů a distribuční sítě byla pro RWE vstupem do nového byznysu, který chtěli Němci dále rozvíjet. Proto byli ochotni zaplatit za Transgas 4,1 miliardy eur. Šlo o největší jednorázový příjem z privatizace v Česku. V přepočtu to bylo 125 miliard korun.