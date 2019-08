Český pojistný trh pokračuje letos téměř v pětiprocentním růstu, pojišťovny vybraly v prvním čtvrtletí na pojistném 68,9 miliardy korun, což je meziročně o 4,7 procenta více. Životní pojištění stouplo o 2,9 procenta, neživotní pojištění o 5,7 procenta. ČTK to v pondělí sdělila Česká asociace pojišťoven, která sdružuje pojišťovny s 98procentním podílem na trhu. Loni trh vzrostl o 4,8 procenta na 129,3 miliardy korun.

Pojistné životního pojištění dosáhlo za první pololetí 22,6 miliardy korun. "Ve srovnání s prvním čtvrtletím sice nastalo drobné zpomalení dynamiky růstu, ale stále tyto výsledky překonávají navýšení životního pojištění za celý rok 2018 (0,6 procenta)," uvedl analytik asociace Jaroslav Urban.

Posilují i produkty s jednorázově placeným pojistným - v prvním pololetí narostly o 32 procent, což potvrzuje významnou změnu proti téměř 18procentnímu poklesu ke konci předchozího roku. Produkty s běžně placeným pojistným rostou o 2,2 procenta, což proti hodnotám stejného období loni představuje zlepšení.

Varovnou zprávou pro životní pojištění ale podle Urbana zůstává přetrvávající klesající počet pojistných smluv. Proti prvnímu pololetí roku 2018 jich bylo během jednoho roku ukončeno přibližně 114 tisíc. Aktivních smluv tak zůstává 5,145 milionu, tedy meziročně o 2,2 procenta méně.

"Klíčovým důvodem poklesu počtu smluv životního pojištění je platnost nového zákona, který přináší výrazně vyšší finanční rizika zprostředkovatelům. Ti v reakci na to přesouvají peníze klientů ze životního pojištění do investičních produktů," řekla zakladatelka poradenské společnosti Aido Kamila Paličková. Důsledkem zákona je podle ní i značné množství poradců, kteří trh opouštějí. Méně poradců tak prodá méně pojistných produktů. Dodala, že to považuje za pozitivní trend kopírující západní trhy.

"Ve srovnání s předchozím obdobím, kdy nárůst neživotního pojištění znatelně kontrastoval s útlumem růstu pojištění životního, se nyní rozdíly mezi oběma segmenty zmírňují," upozornil Urban. Neživotní pojištění v pololetí stouplo na 46,3 miliardy korun, a nepřekonalo tak růst o 7,2 procenta dosažený v neživotním pojištění za celý rok 2018.

V povinném ručení dál zrychluje růst předepsaného pojistného, aktuálně meziročně roste o 7,8 procenta na 12,8 miliardy korun. Nicméně celkové navýšení částečně způsobil rostoucí počet pojištěných vozidel (o 3,6 procenta). Dalším důvodem je zdražení extrémně nízkých cen, které řadě pojišťoven generovaly ztrátu, podotkla Paličková.

Havarijní pojištění si udržuje vysoké tempo růstu o 10,6 procenta, ale i v tomto případě vývoj významně ovlivnil rostoucí počet havarijně pojištěných vozidel (6,5 procenta).

Po mimořádném poklesu podnikatelských pojištění v prvním čtvrtletí 2019 se předepsané pojistné v meziročním srovnání stabilizovalo a zaznamenalo nepatrný meziroční pokles o 0,5 procenta. Retailové majetkové a odpovědnostní pojištění meziročně posílilo o 5,6 procenta, dále tak udržuje stabilní tempo růstu jako za celý rok 2018.

Největší pojišťovny na trhu: Předepsané pojistné za 1. pololetí 2019 v mld. korun Podíl na trhu v procentech Kooperativa 16,6 24,1 Česká pojišťovna 14,3 20,7 Allianz 7,2 10,5 ČSOB Pojišťovna 5,5 8,0 Česká podnikatelská pojišťovna 5,1 7,4 Generali 4,6 6,7 UNIQA 3,7 5,4 NN 1,8 2,7 Metlife 1,4 2,0 Cardif 1,3 1,9

Zdroj: ČAP