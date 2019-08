Poslední červencovou neděli skončila závěrečná etapa nejslavnějšího cyklistického závodu světa - Tour de France. Jezdci se na trase dlouhé 3257 kilometrů museli potýkat nejen s extrémním převýšením, ale letos i s neočekávanými výkyvy počasí. Devatenáctou etapu závodu museli organizátoři předčasně ukončit kvůli sněhové bouři, která se přehnala údolím v cílovém Tignes. Technické či organizační komplikace však podle agentury Bloomberg nejsou to, co by profesionální cyklisty trápilo nejvíce.

V posledních letech vyplývá najevo, že se celé sportovní odvětví potýká především s problémy po finanční stránce. Profesionální cyklistika je závislá na penězích od sponzorů, kteří však s jednotlivými týmy uzavírají smlouvy maximálně na rok. Krátkodobý sponzoring jednotlivým stájím znemožňuje systematické plánování a celé odvětví činí velmi nestabilním. Pokud tým opustí sponzoři, může velmi rychle skončit a desítky jeho členů si pak musí hledat jinou práci.