Podíl iPhonů na tržbách Applu klesl pod historický milník. Firma s nakousnutým jablkem ve znaku tím symbolicky zahájila přerod v novou společnost stojící na službách a prodeji doplňků. Výsledky také ukázaly, že kdyby Apple vyčlenil služby a doplňky do samostatné firmy, patřila by dnes už do padesátky nejvíce prosperujících společností. Apple také překvapil výborným výsledkem v Číně, navzdory obchodní válce.