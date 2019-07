Zuzana Tvrdá má protézy na obou nohách a na rukách jí chybí většina prstů. S tímto těžkým postižením se už narodila, není ale z těch, kteří by seděli doma a žehrali na svůj osud. Žije aktivní život, závodí na speciálně upraveném kole a učí angličtinu. Jediné, co si nedokázala zařídit, byl řidičský průkaz.

„Když mi bylo osmnáct, chtěla jsem nastoupit do klasické autoškoly, ale tam mě od toho spíše odrazovali. Říkali, že by to bylo moc komplikované,“ vzpomíná dnes téměř čtyřicetiletá energická bruneta z Ostravy. Kvůli protézám totiž nemá v nohách žádný cit a nemohla by ovládat pedály. Doktor jí tehdy řekl, že bude složité získat odborný posudek na potřebné úpravy auta, a tak to na dlouhou dobu vzdala.

Za volant se posadila až letos. Ve spolupráci se Škoda Auto a s Kontem Bariéry se přihlásila do programu, který umožňuje postiženým lidem absolvovat speciální autoškolu a získat řidičský průkaz. Škoda jí obojí zaplatila a také jí pomohla za výhodných podmínek získat nový, speciálně upravený vůz Karoq. Pravou rukou řídí a na levé má páku brzdy a plynu.

Největší výzvou je pro ni kruhový objezd

Zpočátku měla Zuzana Tvrdá potíž zvyknout si na ruční řízení a sladit více věcí najednou. Například na kruhových objezdech musí totiž brzdit, zatáčet a ještě blikat zároveň. Už si ale na řízení zvykla a v září jí má dorazit upravený nový vůz. „Na auto už čekám a moc se na něj těším,“ říká Tvrdá. Když nyní jezdí doučovat angličtinu do Frýdku-Místku, trvá jí to s cestou na vlak zhruba dvě hodiny. „Autem tam dojedu za půl hodinky. Bude to pro mne citelné ulehčení,“ těší se Tvrdá.

V programu Škoda Handy, kterého se zúčastnila, už Škoda Auto dodala od roku 2014 téměř 3 700 vozů. Mladoboleslavská automobilka nabízí tělesně postiženým nejen speciální autoškolu, ale také těmto lidem pomáhá na auto finančně i prakticky dosáhnout. Vozy upravuje na míru přesně podle potřeb handicapovaných klientů. „Líbilo se mi, že dealer si se mnou sedl a poradil mi, co a jak se dá speciálně pro mne upravit. Řekl mi o vylepšeních, která by mne ani nenapadla. Například automatická dálková světla,“ pochvaluje si Tvrdá.

Většinu úprav zvládne firma u klienta doma

Kromě poradenství nabízí program Škoda Handy i výraznou slevu na auto, která závisí na míře handicapu. Jako výhodu hodnotí Tvrdá také to, že kvůli přestavbě nemusela jezdit do fabriky, ale vše vyřídila ve specializované firmě, kde jí auto upravili. „Přestavba ručního řízení jako taková není náročná časově ani fyzicky. Většinu úprav vozů Škoda týkající se ručního řízení provádějí zaměstnanci specializovaných firem, kteří jsou sami na vozíčku. Přestavba trvá kolem dvou až tří hodin a je možno instalovat ji přímo u zákazníka,“ vysvětluje Milan Aberle, vedoucí projektu Škoda Handy.

Přestavba bývá náročnější, pokud je potřeba vyřešit i automatizované nakládání invalidního vozíku. „Jednou z náročnějších přestaveb je nakládací robot. Robotické rameno se nainstaluje do kufru vozidla, pro vozík si dosáhne až k místu řidiče a do kufru jej naloží. Samozřejmě umožňuje totéž při vystupování z vozu a nasednutí zpět na vozík. Tato přestavba je vždy individuální a trvá většinou dva dny,“ dodává Aberle.

Chystá se Škoda Handy Tour

Automobilka se snaží program Škoda Handy propagovat, a díky tomu poptávka po takto upravených vozech každým rokem roste. Škoda Auto, která přestavby vozů pro handicapované nabízí jako jediná automobilka v Česku, má s programem Škoda Handy do budoucna velké plány.

V prvním pololetí tohoto roku započala úzká spolupráce s rehabilitačními ústavem Kladruby, Luže Košumberk a s centrem Paraple. „Do budoucna chceme tuto spolupráci rozšířit na další rehabilitační ústavy v České republice. Mimo to plánujeme v tomto roce účast na akcích Metrostav Handy cyklomaraton na přelomu července a srpna a také Škoda Handy Tour v Ostravě, které se bude konat letos v říjnu,“ plánuje Aberle.

Kromě vozů si nechávají handicapovaní upravovat také kola nebo čtyřkolky. Česká firma Závody lehkých konstrukcí Loštice (ZLKL) před pěti lety představila speciální malé auto pro vozíčkáře. Čtyřkolka Elbee je unikátní díky řešení nástupu do vozu, kdy vozíčkář do auta doslova vjede po ližinách. Ojedinělý je i systém řízení, které handicapovaný zvládne sám bez pomoci. Vývoj Elbee vozidla trval deset let.