Uhelné elektrárny už nemá deset evropských států, další země jejich odstavení plánují nebo o něm uvažují. Vyplývá to z aktuálních údajů Mezinárodní asociace pro obchodování s emisemi (IETA). Největší výrobce elektřiny v Česku, společnost ČEZ, zopakoval, že chce být uhlíkově neutrální do roku 2050. Přesný termín bude podle firmy záviset na výstupech takzvané uhelné komise, kterou by se měla v úterý zabývat vláda.

Podle dat Energetického regulačního úřadu se v ČR nejvíce elektřiny loni vyrobilo právě v hnědouhelných elektrárnách (43 procent), následovaly jaderné elektrárny (zhruba třetina) a obnovitelné zdroje (11 procent). Do budoucna má stoupat výroba elektřiny z jádra a z obnovitelných zdrojů.

"Skupina ČEZ bude postupně ukončovat výrobu elektrické energie z uhlí a bude přecházet na bezemisní zdroje energie. Důvodem je, že další rekonstrukce a ekologizace na nové, zpřísněné limity se už u některých bloků z hlediska návratnosti nevyplatí a uhlí dojde," řekl v úterý mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Jako první podle něj přestane vyrábět v příštím roce elektrárna Prunéřov 1. "Odstavení čeká i Elektrárnu Mělník 3, jejíž jediný uhelný blok je vůbec největší v České republice, a jeden ze dvou bloků elektrárny Mělník 2. Mělnické zdroje dočasně mohou být v záloze pro zajištění spolehlivé dodávky tepla pro Prahu. Poté budou následovat další," dodal mluvčí.

Podle IETA už uhelné zdroje z evropských států neprovozuje Belgie, Estonsko, Island, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Švýcarsko a Norsko. Dalších 12 států plánuje podle organizace odklon od uhlí v příštích letech - do roku 2022 Švédsko a Francie, do roku 2025 Irsko, Itálie, Rakousko a Británie, do roku 2029 Nizozemsko, do roku 2030 Dánsko, Finsko, Portugalsko a Španělsko a rámcově do roku 2038 také Německo.

O budoucnosti uhlí se v současné době diskutuje také v Maďarsku a na Slovensku. V Česku vzniká takzvaná uhelná komise. Výsledkem její práce by měl být termín ukončení uhelné energetiky v zemi, a to včetně jednotných podmínek pro všechny provozovatele a kompenzací pro dotčené regiony. IETA zatím zařazuje Česko mezi členské země EU, které diskuse o konci výroby z uhlí ještě čeká. Kromě ČR jde podle organizace ještě o Bulharsko, Chorvatsko, Řecko, Polsko, Rumunsko a Slovinsko a asociace sem stále ještě zařazuje také Maďarsko.

"Nejdéle budou v provozu komplexně modernizované elektrárny Prunéřov 2 a Tušimice 2 a zcela nový moderní blok v Ledvicích. Do roku 2050 budeme uhlíkově neutrální, ale přesný termín bude záviset na výstupech ustanovované uhelné komise," uvedl Kříž.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) v úterý před jednáním vlády uvedl, že první výstupy by tuzemská uhelná komise mohla mít na konci příštího roku. Více informací chce společně s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem (za ANO) sdělit na tiskové konferenci.

Podle nejreálnějšího scénáře Státní energetické koncepce má od druhé poloviny dvacátých let 21. století pocházet nejvíce elektřiny místo z uhlí z jaderných zdrojů. V roce 2040 mají podle optimalizovaného scénáře koncepce jaderné zdroje pokrýt asi polovinu výroby elektřiny v ČR. Následovat mají obnovitelné zdroje (23 procent), z hnědého uhlí má být 15 procent elektřiny vyrobené v ČR.