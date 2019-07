Americká společnost Apple nedostane celní výjimku na díly k počítačům Mac Pro vyráběné v Číně a dovážené do Spojených států. Na twitteru to v pátek napsal americký prezident Donald Trump. Firmě doporučil, aby vyráběla v USA, pokud se chce vyhnout dopadům čínsko-americké obchodní války. Trump v dalším tweetu pohrozil také internetové společnosti Google.

"Apple nebude mít nárok na nižší celní sazbu či na výjimku pro díly k počítačům Mac Pro vyráběné v Číně. Dělejte je v USA a nebudou cla!" napsal Trump.

O údajném rozhodnutí Applu přesunout výrobu jednoho ze svých počítačů - nového modelu Mac Pro - z USA do Číny informoval koncem června deník The Wall Street Journal. Apple informaci nepotvrdil, ale ani nevyvrátil.

Apple will not be given Tariff wavers, or relief, for Mac Pro parts that are made in China. Make them in the USA, no Tariffs!