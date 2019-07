V jídelně dovádí asi třicítka dětí. Snídají, povídají si, navzájem se kočkují. Je červenec a začíná jim další den na táboře v Zooparku Zelčín na Mělnicku. Hlavní částí jejich programu jsou vyjížďky na koních, kterých je tu dvacet a v létě tu každý den vozí děti na krátké okruhy. Jsou to fjordští koně, masivní svalnatá zvířata, na která by děti samy nasedaly jen velmi těžko.

Pomáhá jim k tomu dřevěná nasedací rampa, na kterou si malí jezdci stoupají a z vyvýšeného bodu naskakují na koně. Vznikla díky dotacím z evropských fondů, EU na stavbu bezbariérové nástupní rampy přispěla milion a sto tisíc korun. Peníze šly nejen do dřevěné rampy, která slouží také dětem s tělesným postižením, ale i do sto metrů dlouhé obvodové zídky, která jízdárnu lemuje. "Ta dotace nám velmi pomohla, hlavně co se týče provozu s koňmi," říká místní provozní Luboš Tesař, zatímco jeho syn, který je zde také na táboře, z rampy nasedá na pískově zbarvenou klisnu. "Vždy je dobré si trochu finančně pomoci, už například proto, že nevybíráme vstupné," podotýká Tesař.

Je to spíš charita než byznys

Malá rodinná zoo v Zelčíně už od svého založení v 90. letech nechává vstup pro návštěvníky zdarma. Platí se pouze za koncerty pod širým nebem, které tu poslední dva roky bývají v letní sezoně o víkendech, dále za vyjížďky, tábory a ekonomicky pomáhá také přilehlý hostinec s teplou kuchyní. Místní zvěřinec, který kromě fjordských koní čítá také hejno ptáků emu hnědých, domácí kachny, množství morčat, králíků, pávů, cizokrajných druhů slepic, fretky, prasata, a dokonce i jednoho klokana, je do jisté míry také útulek pro odložená zvířata.

Podstatou zdejšího statku je spíše dobročinnost než výdělek. Lidé sem často odkládají domácí nebo i exotická zvířata. "Vidíte tohohle kluka? To je klokan, kterého jsme se ujali. Je to nevhodný dárek. Dostal jej k narozeninám jeden doktor, ale samozřejmě nevěděl, co si s ním počít, tak skončil tady," usmívá se na hnědočerného chlupáče Tesař. Teď pro klokana chystají novou ubikaci.

Z kravína rodinná zoo se stovkami návštěvníků

Zoopark Zelčín byl za minulého režimu klasickým kravínem zemědělského družstva. Postupnými přestavbami se ze něj stala rodinná zoo a oblíbená destinace rodičů s dětmi i celých školních výletů. Nyní sem denně přijde zhruba pět set návštěvníků, o víkendu i více než osm set. Koně se s dětmi téměř nezastaví, často se na ně stojí fronty. Za měsíc ujedou s návštěvníky i dva a půl tisíce koleček, tedy kruhových vyjížděk.

"Původně jsme tady chtěli provozovat hipoterapii, tedy terapii s pomocí koní. V okolí jsou ústavy pro děti, které by ji mohly potřebovat. Postupem času ale zájem o hipoterapie opadl, a tak provozujeme klasické vyjížďky," vysvětluje Tesař. Kdyby Zoopark Zelčín dotaci od EU nedostal, musel by rampu a zídku vystavět za své. Takhle mohl ušetřené peníze investovat do rozvoje dalších částí zoo.

V současnosti v Zelčíně pracuje zhruba desítka stálých zaměstnanců. "A právě zaměstnanci jsou také náš největší problém. Je velmi těžké dnes sehnat lidi hlavně do gastroprovozu, tedy kuchaře nebo servírky," krčí rameny Tesař, zatímco prochází mezi výběhy.

Dotace pomohly sýrárně i pivovaru

Zoopark je jen jedním z příkladů, jak evropské dotace pomáhají rozvoji českého venkova a agropodnikání. Dalším je například Hospodářství pod Strážným vrchem, kde manželé Šancovi provozují kozí farmu. Hospodářství se nachází v památkově chráněné vesničce Merboltice a Šancovi získali z EU v přepočtu milion a sto tisíc korun na výstavbu faremní sýrárny.

Podobně v obci Rohov na Opavsku, téměř u polských hranic, vznikl díky eurodotacím minipivovar. Díky půldruhému milionu korun, které z EU dostali, mohli současní majitelé přestavět hospodářskou budovu na minipivovar, který se stal součástí restaurace s dlouholetou tradicí. Pivovar i restaurace lákají do obce Rohov nové návštěvníky. Pivo se tu vaří tradičním způsobem, výhradně z českých surovin a je čepováno přímo z ležáckých tanků bez pasterizace, filtrace či jiných úprav.