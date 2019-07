Vedle nápisů v angličtině, němčině a ruštině se do budoucna nejspíš v českých turistických destinacích stane naprostým standardem mít i nápisy v čínských znacích. Počet turistů z nejlidnatější země světa, kteří zavítají do České republiky, rok od roku prudce roste. Ještě v roce 2013 jich do Česka přicestovalo lehce přes 160 tisíc, loni to bylo však poprvé více než půl milionu. Ze země za velkou zdí do tuzemska přijelo necelých 620 tisíc. “Praha je základním magnetem, po ní Český Krumlov,“ popisuje nejčastější místa, kam tito turisté míří, Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR. Vedle toho jezdí podle něj turisté z nejlidnatější země světa nejčastěji do Kutné Hory, Karlových Varů či na jižní Moravu. Za nákupy míří naopak spíše Německa, Francie či Velké Británie.