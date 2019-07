Americký dolar je podle krátkodobých ekonomických základů nadhodnocen o šest až 12 procent, zatímco euro, japonský jen a čínský jüan jsou v zásadě v souladu s ekonomickými základy. Ve výročním hodnocení měn a vnějších přebytků a deficitů velkých ekonomik to ve středu uvedl Mezinárodní měnový fond (MMF).

Měnový fond je ve sporu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem kvůli používání cel k vyřešení obchodní nerovnováhy. Zjištění fondu, že dolar je nadhodnocen, ale zřejmě poskytne Trumpovi další munici pro jeho časté stížnosti, že silný dolar brání vývozu z USA. Trump kritizuje měnovou politiku Evropy i Číny, podle něj způsobuje devalvaci eura a dalších měn vůči dolaru.

Zpráva podle agentury Reuters ukázala, že přebytky bilance běžného účtu se soustředí v eurozóně a dalších rozvinutých ekonomikách, jako je například Singapur. Deficity pak přetrvávají v USA, Británii a některých rozvíjejících se zemích.

MMF už dříve varoval, že obchodní válka mezi Čínou a Spojenými státy může stát v příštím roce globální ekonomiku zhruba 455 miliard dolarů (10,4 bilionu korun). Nyní dodal, že poslední opatření obchodní politiky mají vliv na globální obchod, podkopávají důvěru a narušují investice. Nedělají však nic proto, aby změnily vnější nerovnováhu. Místo odvetných cel by země s přebytkem a deficitem měly pracovat na obnově úsilí o liberalizaci a posílení mnohostranného obchodního systému založeného na pravidlech, který je v platnosti už 75 let.

Země s deficitem, například Spojené státy a Británie, by měly snížit výdaje způsobem, který by byl šetrný k růstu. Ty s vysokými přebytky, jako je Německo, Nizozemsko nebo Jižní Korea, by měly zvýšit veřejné investice do infrastruktury a bránit nadměrným úsporám, doporučuje MMF.

Zpráva hodnotí ocenění eura jako vhodné pro eurozónu jako celek. Reálný efektivní směnný kurz je však podle zprávy příliš nízký pro Německo vzhledem k jeho přebytku bilance běžného účtu.

