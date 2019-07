Amerika prožívá recyklační krizi. Když Čína minulý rok přestala vykupovat odpad ze zahraničí, ve Spojených státech prudce vzrostly náklady na recyklaci tříděného odpadu. Čím dál více amerických měst tak od třídění ustupuje a plasty, plechovky, sklo i papír končí na skládkách a ve spalovnách. Země teď řeší, jak tento trend zastavit.

Velké nápojové společnosti jako Coca-Cola a Pepsi podle serveru The New York Times prohlašují, že jsou odhodlané problém vyřešit. Půjčují peníze společnostem, které použité plasty zpracovávají, podporují kampaně na obnovu třídění a pořádají různé úklidové akce. Coca-Cola se nechala slyšet, že do roku 2030 budou veškeré její obaly alespoň z poloviny tvořeny recyklovatelným materiálem. Firmy se ale navzdory své velké aktivitě vyhýbají jednomu kroku, který by obnovu třídění podpořil pravděpodobně nejlépe - zavedení záloh na plastové lahve a plechovky.