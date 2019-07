Měně s názvem Libra, za kterou stojí uskupení firem v čele s Facebookem, může na cestě k úspěchu pomoci silná uživatelská základna sociální sítě. Státní dohledové instituce jsou však vůči novému projektu nedůvěřivé a uskupení firem, které za měnou stojí, se bude muset vypořádat s velkým množstvím regulací. Ty jsou totiž ve finančním světě velmi silným nástrojem.

Paradoxně by měně mohlo pomoci, když na ní regulátoři budou nahlížet jako na kryptoměnu, domnívá se Jakub Jedlinský, odborník z Vysoké školy ekonomické v Praze a společník poradenské firmy Altlift. Jejich regulace byla doposud spíše pozvolná a například vyhovět pravidlům v oblasti praní špinavých peněz by bylo nutné teprve ve chvíli, kdy by chtěl uživatel facebookovou libru směnit třeba na dolary či jinou tradiční měnu. Dokud by sloužila jen k platbám například skrze služby na zasílání zpráv v aplikaci Messenger, pravidla by tak přísná být nemusela.

Podle Jedlinského, který se jako akademik na kryptoměny soustředí, se však libra podle dosavadních informací bude od měn typu bitcoinu velmi lišit a podle některých odborníků definici kryptoměny vůbec nesplní. Jedlinský se však domnívá, že by její rozvoj mohl řadu uživatelů ke kryptoměnám a jejich alternativám postupem času přivést.