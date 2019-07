Francouzské automobilce PSA, která vyrábí vozy Peugeot a Citroën, klesl v prvním pololetí celosvětový prodej meziročně o 12,8 procenta na 1,9 milionu vozů. Nedařilo se jí na rozvíjejících se trzích, v Evropě ale výkon trhu překonala. Podle pondělního sdělení firmy se na výsledku podepsalo především zastavení prodeje v Íránu a obchodní problémy v Číně.

Prodej do islámské republiky firma zcela zastavila loni v létě kvůli hrozbě amerických sankcí. Loni v Íránu prodala do 1. května 144 tisíc vozů. Pokud by se do celosvětového výsledku za prvních šest měsíců roku íránský trh nezapočítával, byl by pokles prodeje o polovinu menší, všiml si francouzský list Le Figaro.

Na největším automobilovém trhu světa v Číně (spolu s oblastí jihovýchodní Asie) zaznamenala skupina PSA pokles prodeje o 60,6 procenta asi na 64 tisíc vozů. Ztráty ve výši desítek procent vykázala i na dalších rozvíjejících se trzích - v Turecku, Argentině a v regionu střední a východní Afriky.

Situaci zachraňuje Evropa, která je pro PSA zdaleka nejdůležitějším trhem. Přestože zdejší automobilový trh od ledna do června jako celek o 2,5 procenta klesl, podařilo se na něm francouzské automobilce prodej o 0,3 procenta zvýšit na 1,68 milionu vozů. Žádány byly především její vozy Citroën, kterých se podle Le Figaro v prvním pololetí prodalo o 2,6 procenta více.

Firma pod vedením současného šéfa Carlose Tavarese vykazovala opakovaně rekordní prodej i zisky. Kompletní hospodářské výsledky za prvních šest měsíců roku zveřejní 24. července.

PSA má výrobní aktivity i v České republice, kde společně s japonskou Toyotou provozuje kolínskou automobilku TPCA. Závod sice od roku 2021 kompletně převezme Toyota, bude v něm ale dál vyrábět automobily pro oba podniky.