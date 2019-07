Nastupující generální ředitel antivirové firmy Avast Ondřej Vlček se vzdal svého platu a odměn, dostávat bude symbolický roční plat jeden dolar (zhruba 22,5 koruny). V platnosti ale zůstane jeho motivační akciový program. Vlček také v Avastu vlastní dvouprocentní podíl. Vyplývá to z úterního oznámení firmy na webu.

Vlčkův záměr schválilo představenstvo firmy. Svoji roční odměnu 100 tisíc dolarů za členství v představenstvu firmy Vlček věnuje na charitu.

"Podobný krok nově jmenovaného generálního ředitele nemá mezi českými firmami obdoby," uvedl analytik Komerční banky Jiří Kostka. Vlček podle něj věří v budoucí úspěšné hospodaření společnosti, růst ziskovosti, získávání většího tržního podílu a růst hodnoty akcií.

Akcie Avastu v závěru pondělního obchodování na pražské burze byly za 87,50 koruny. Za poslední rok jejich hodnota vzrostla o více než třetinu. Během úterka zatím akcie posilují o více než dvě procenta.

Vlček do čela Avastu nastoupil na začátku července, ve funkci vystřídal Vince Stecklera, který odstoupil po deseti letech. Steckler má do poloviny příštího roku zůstat Vlčkovým poradcem. Vlček v Avastu pracuje od roku 1995, před nástupem do čela firmy byl prezidentem spotřebitelské divize.

Avast v úterý na webu také oznámil, že technickým ředitelem firmy bude od 1. září Michal Pěchouček, který dosud jako profesor vede katedru počítačů Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického a na škole je také ředitelem Centra umělé inteligence. Pěchouček předloni neúspěšně kandidoval na rektora ČVUT, letos v květnu spolu se zástupci Univerzity Karlovy, Akademie věd ČR a hlavního města oznamoval vznik iniciativy prg.ai, jejímž cílem je do pěti let učinit z Prahy mezinárodní centrum technologií umělé inteligence.

V minulosti Pěchouček stál u zrodu několika technologických start-upů včetně kyberbezpečnostní firmy Cognitive Security, kterou v roce 2013 koupilo Cisco. Byl také u vzniku AgentFly, která se specializuje na ovládání autonomní letecké dopravy, a BlindSpot Solutions, která vyvíjí umělou inteligenci pro využití v průmyslu a kterou předloni převzala Adastra Group.

Avast v roce 1988 založili čeští výzkumníci Eduard Kučera a Pavel Baudiš. Nyní je podle tržeb druhou největší antivirovou firmou na světě za společností Symantec. Celkem 40 procent akcií Avastu se od loňska obchoduje na pražské burze, 38 procent drží zakladatelé, 13 procent CVC Capital a zbytek zaměstnanci. Produkty firmy pod značkami Avast a AVG využívá více než 400 milionů uživatelů, z velké části bezplatně. Společnost loni zvýšila tržby o 8,3 procenta na 811,5 milionu dolarů (18,3 miliardy korun), čistý příjem vzrostl o 6,2 procenta na 270,8 milionu dolarů.