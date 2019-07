Americká ekonomika minulý měsíc zřejmě překonala důležitý milník a zažívá nejdelší období ekonomické expanze. Ekonomika pokračuje v expanzi už přes deset let. Podle údajů National Bureau of Economic Research nyní ekonomika roste 121. měsíc za sebou, tedy od konce velké recese v červnu 2009, uvedl server foxbusiness.com. Předchozí rekord trval 120 měsíců - od března 1991 do března 2001. Toto období ukončilo splasknutí tzv. internetové bubliny, jež přineslo pád řady akcií technologických firem až k nule a krach mnoha firem.

Tempo růstu je ale nyní pomalejší než v jiných obdobích ekonomické expanze. V období předchozího rekordu v 90. letech hrubý domácí produkt rostl v průměru o 3,6 procenta. Při porovnání deseti nejdelších období ekonomické expanze od konce druhé světové války činil průměrný růst 4,3 procenta. V nynějším rekordním období je průměr jen 2,3 procenta ročně.

Ekonomové také upozorňují, že tento růst nepřináší všem Američanům stejné výhody. Profesor Coloradské státní univerzity Steven Pressman, který se zaměřuje na příjmové nerovnosti, uvedl, že 60 procent hospodářských zisků z posledního desetiletí putovalo k jednomu procentu nejbohatších. Ostatním lidem se příjmy zlepšily o méně než pět procent nebo dokonce o méně než jedno procento ročně.

Podle údajů centrální banky USA (Fed) stouplo celkové bohatství domácností za poslední desetiletí o 80 procent. Celkové bohatství zahrnuje hodnotu domů, akcií a peněz na bankovních účtech minus půjčky domácností, včetně hypoték a kreditních karet. Více než třetinu tohoto zisku získalo jedno procento nejbohatších. Pouze 25 procent putovalo k domácnostem střední až vyšší střední třídy. Nejchudší polovině populace se bohatství zvýšilo jen o necelá dvě procenta, uvedla agentura AP.

Nejbohatším rodinám příjmy rostou nejvíce díky většímu podílu finančního majetku, jako akcií, na jejich bohatství. Ceny akcií se od svého vrcholu před recesí téměř zdvojnásobily. Indexy S&P 500 a Dow Jones jsou blízko svých rekordů, když v červnu zaznamenaly nejlepší výkon od roku 1955.

Střední třída má své bohatství spojené převážně se svými domy. Průměrná cena domu však podle Pressmana stoupla ze svého vrcholu v roce 2006 méně, než je míra inflace. Méně Američanů ze střední třídy také nyní vlastní dům a ceny domů výrazněji rostly v bohatších metropolitních oblastech na pobřeží než v menších městech a zemědělských oblastech.

Pressman též upozornil na některé nefinanční ukazatele, jako je průměrná délka života a porodnost, které klesají zejména u chudých. Stále více mladých také žije s rodiči a odkládá manželství. "Tyto věci se obvykle dějí v době ekonomické recese a krize," uvedl. To je možná i důvod, proč nedávný průzkum společnosti Bankrate ukázal, že běžní Američané jsou v hodnocení stavu ekonomiky méně pozitivní než odborníci. Zatímco 39 procent dotazovaných si myslí, že ekonomika na tom "není tak dobře" či je na tom "bídně", všichni odborníci označili stav ekonomiky jako "skvělý" či "dobrý". Pětina Američanů se přitom domnívá, že již začala recese.