Zástupci Evropské unie a jihoamerického obchodního bloku Mercosur se dohodli na podobě smlouvy o volném obchodu, na které pracují už téměř dvě desetiletí. Dosažení dohody oznámil na twitteru předseda Evropské komise (EK) Jean-Claude Juncker, jde podle něj o historický okamžik. Mercosur tvoří Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay. Dohoda by měla vytvořit největší zónu volného obchodu na světě, uvedla agentura DPA.

Jednání o smlouvě začala v roce 2000. Na intenzitě nabrala, když v důsledku zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem zamrzly obchodní rozhovory mezi Spojenými státy a Evropskou unií. Ta následně obrátila pozornost na další velké ekonomiky a už se jí podařilo uzavřít obchodní dohody s Japonskem či Mexikem.

"Obchodní dohoda s Mercosurem je hotova! Je to historický okamžik. Uprostřed mezinárodního obchodního napětí vysíláme jasný signál, že podporujeme obchod, který stojí na pravidlech," napsal Juncker na svém twitterovém účtu. Dodal, že jde o největší obchodní dohodu, jaké kdy EU dosáhla.

