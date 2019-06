Německá automobilka Volkswagen ve čtvrtek v Berlíně spustila službu pro sdílení automobilů s názvem WeShare. V příštím roce hodlá službu rozšířit i do Prahy, a to společně se značkou Škoda. Oznámila to ve čtvrtek firma.

Volkswagen od čtvrtka v ulicích německé metropole v rámci služby WeShare nabízí k pronajmutí prostřednictvím mobilní aplikace 1500 vozů Golf s elektrickým pohonem. Pronájem bude zpočátku stát 0,17 eura (4,33 korun) za minutu. Od září pak budou zavedeny tři tarify s průměrnou cenou 0,29 eura (7,38 korun) za minutu.

Berlínská služba bude zpočátku pokrývat oblast o rozloze zhruba 150 kilometrů čtverečních. Služba bude vyžadovat, aby uživatel vlastnil chytrý telefon a kreditní kartu, bylo mu nejméně 21 let, měl alespoň rok řidičský průkaz a byl zaregistrovaný na německé adrese.

Elektromobily se budou dobíjet na veřejných dobíjecích stanicích. Zpočátku budou mít dobíjení na starosti zaměstnanci služby WeShare, časem ale bude spuštěn systém, který bude k dobíjení aut motivovat samotné zákazníky.