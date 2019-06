Letecký dopravce Smartwings převede kvůli problémům s odstavenými Boeingy loňský zisk 81,3 milionu korun do nerozděleného zisku z minulých let a akcionářům nevyplatí dividendy. Návrh představenstva ve čtvrtek schválila valná hromada firmy, potvrdila letecká společnost. Nerozdělený zisk firmy z minulých let, který ke čtvrtku činil 646 milionů korun, firma použije k úhradě půlmiliardové ztráty z předchozích let.

Dopravci nyní komplikuje provoz situace kolem letadel Boeing 737 MAX, které jsou po dvou nehodách několik měsíců odstavené po celé Evropě. Letouny tohoto typu měly tvořit třetinu flotily Smartwings pro letošní letní sezonu.

"Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době je společnost vystavená rizikům souvisejícím s technickými problémy výrobce letadel B 737-8 (MAX), nebudeme za rok 2018 akcionářům vyplácet dividendy," odůvodnila firma tento krok v pozvánce na čtvrteční jednání valné hromady.

Odstavení Boeingů způsobuje Smartwings finanční ztráty, její fungování to však podle firmy neohrožuje. "Společnost je v dobré finanční kondici, nemá žádné problémy ohrožující její provoz. Situace kolem letadel B 737 MAX naši činnost pochopitelně výrazně ovlivnila, ale jsme naprosto přesvědčeni o tom, že ji zvládáme a ve svém důsledku se s ní vypořádáme," uvedla minulý týden mluvčí podniku Vladimíra Dufková.

Společnost kvůli nynější situaci uvažovala i o navýšení základního jmění, nakonec to zamítla. Deník E15 minulý týden uvedl, že čínský vlastník 49,9 procenta akcií China International Group Corporation dvakrát neumožnil navýšení kapitálu Smartwings. Při jednání valná hromada tuto otázku neřešila.

Smartwings Group, do které patří i ČSA, je majoritně vlastněná skupinou Unimex Group Jiřího Šimáně a Jaromíra Šmejkala.