Zlínská firma Holík International vyrábí chytré hasičské rukavice SensPro, které pomocí senzorů měří teplotu na svém povrchu i na vzdálených místech. Vedle českých hasičů je využívají záchranné složky v řadě evropských a asijských zemí a firma se chystá je certifikovat také pro americký trh. Do budoucna by se mohly prodávat i jako součást chytrého zásahového kompletu, který tvoří boty s navigací a kabát SmartPRO s několika speciálními funkcemi včetně možnosti přivolat okamžitou pomoc.

Na projektu pracuje tým Regionálního inovačního centra elektroniky Západočeské univerzity v Plzni a vedle firmy Holík International také společnosti Applycon, Elitronic a Vochoc. Z celého kompletu jsou ale v prodeji zatím jen rukavice.

"Vyšli jsme z toho, jakou přirozenou funkci má ruka v těle. A došli jsme k závěru, že by na ní měl být senzor teploty, protože ji hasič může dát nad sebe, za roh nebo s ní někam zamířit laserový paprsek. Vývoj rukavic trval asi tři roky. Občas to bylo náročné, protože my ´hadráři´ jsme se museli vzájemně pochopit s elektrotechniky a najít ideální řešení po stránce technické i konstrukční," líčí Tomáš Pekař, ředitel pro inovace ze společnosti Holík International.

Rukavice poskytuje hasiči informace, v jakých se nachází podmínkách a jak by se měl chovat. S tím mu pomůže pět diod – jedna zelená, dvě oranžové a dvě červené. "Jeho nezajímá, jestli je ve 120 nebo 130 stupních, ale zda je v bezpečných podmínkách, nebo jestli musí být obezřetný, případně musí z objektu pryč," přibližuje Pekař.

Baterka rukavice vydrží při plném nabití 24 hodin, a když se vyndá, je možné rukavici vyprat. Hasiči ji také mohou přes Bluetooth připojit k aplikaci na telefonu nebo tabletu a nastavit tak například, při jakých teplotách mají blikat jaké diody.

Chytrý kabát se má na trhu objevit ještě letos

V současnosti chytré rukavice ze Zlína využívají hasiči třeba Německu, Belgii, Velké Británii, Španělsku, Turecku, Číně nebo Singapuru. Až projdou certifikací, plánuje je firma prodávat také na americkém trhu, kde má vedle Slovenska a Německa jednu ze svých tří poboček. "I když tam chytrá rukavice ještě není v prodeji, pomáhá nám prodávat další sortiment rukavic pro hasiče, záchranáře, policisty a vojáky. Američtí zákazníci nesmírně oceňují inovativní přístup firem," líčí Pekař.

Za chytrou rukavici získala firma Holík International také prestižní ocenění Red Dot Design Award, které se v oboru považuje za obdobu filmových Oscarů. "Porota ocenila nejen funkčnost a inovativnost našeho produktu, ale také jeho unikátní konstrukci. Stejné rukavice prodáváme i ve variantě bez elektroniky a patří k tomu nejlepšímu na trhu," říká Pekař. ´Obyčejná´ verze stojí asi 3000 korun, s elektronikou zhruba 12 tisíc korun.

Ještě letos by se na trhu měl objevit také chytrý zásahový kabát SmartPRO od firmy Vochoc. "Pokud se ukáže, že se daří prodávat samostatně rukavice i kabát, tak se pokusíme uvést na trh i celý zásahový komplet. Ten by měl v elektronickém srdci kabátu sbírat data ze všech senzorů na povrchu hasiče a odesílat data veliteli zásahu na tablet," popisuje Pekař.

Jeho součástí budou také boty se zabudovanou navigací. "Hasiči často zasahují ve sklepích nebo betonových konstrukcích, kde není GPS signál. Senzory na chytrých botách ale dokáží vypočítat trajektorii a velitel zásahu tak uvidí, kde se který hasič nachází, a v případě problémů k němu může poslat nejbližšího kolegu," přibližuje Pekař a dodává, že boty jsou technologicky nejnáročnější z celého projektu.

Dodávají i pro francouzskou armádu

Chytrý zásahový systém přitom vznikl za podpory mezinárodního programu Eureka Euripides. Holík International v rámci něj na vývoj chytré rukavice získal z českého státního rozpočtu asi 1,3 miliony korun. A na naprogramování aplikace pro její obsluhu dostala firma dalších zhruba 230 tisíc z evropského dotačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

"Bez dotací by podobný projekt nevznikl a firma střední velikosti, jako jsme my, by tak zásadní inovaci bez další podpory nikdy nezvládla uvést na trh. Na druhou stranu mě mrzí, že úředníky při vyplácení dotací často víc zajímají správně vyplněné formuláře než posuzování toho, jak kvalitní produkt díky finanční podpoře vzniká," říká Pekař a dodává, že firma v minulosti čerpala evropské dotace také na zavádění nového informačního softwaru a technologií pro vývoj nebo třeba na rozvoj exportu.

Chytré rukavice jsou přitom jen malou částí sortimentu společnosti Holík International, která patří mezi pět nejvýznamnějších evropských výrobců hasičských rukavic. Vyrábí jich asi 30 různých modelů a své produkty dodává i záchranářům, policistům či vojákům. Ročně vyrobí mezi 200 a 250 tisíci páry rukavic. A ve svém portfoliu má také zásahové boty. Firma zaměstnává asi 180 lidí a loni měla obrat necelých 170 milionů korun.

"Největší referencí je pro nás to, že jsme dodavatelem bojových rukavic pro francouzskou armádu. To je zakázka, na kterou jsme mimořádně pyšní, protože se do tendru přihlásilo 12 firem z celého světa. Vojáci následně několik měsíců testovali rukavice, aniž by znali výrobce, a vybrali si nás," líčí Pekař.

