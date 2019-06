Takhle bouřlivá valná hromada ČEZ už dlouho nebyla. Nejenže nejdřív ochranka na zasedání nepustila akcionářku a aktivistku Greenpeace v kostýmu hroudy uhlí. Nakonec celý průběh narušili další členové této organizace protestující proti uhelné energetice a prodeji elektrárny Počerady miliardáři Pavlu Tykačovi. Vše nakonec vyústilo ve strkanici s ochrankou, přerušení zasedání a vyčkávání na zásah policie.

Zhruba ve 12:45 se z přísálí začal ozývat hluk a rány. Pořadatelé se snažili zablokovat vstup do sálu, ale šestice protestujících pronikla až před řečnický pult. Rozvinuli tam transparenty s nápisy "Zastavte prodej Počerad" a "Climate change starts here" (Změna klimatu začíná zde). Předseda valné hromady Petr Kasík poté jednání přerušil. Asi po 20 minutách začali s aktivisty vyjednávat přivolaní policisté.

"Pokud máte na ruce pásku, a jste tím pádem řádně zaregistrovaní akcionáři, můžete v sále zůstat. Ale musíte si stoupnout ke zdi dozadu. Tady byste bránili ostatním akcionářům ve výhledu," řekl aktivistům Kasík. Protestující však zatím odmítají výzvy splnit.

Organizace Greenpeace se snažila zviditelnit ještě před začátkem valné hromady. Jedna z aktivistek přišla v převleku za uhlí. Když ji pořadatelé vyzvali, aby masku sundala, ukázalo se, že má na sobě pouze spodní prádlo.

Podle protestujících chce ČEZ elektrárnu prodat Severní energetické, což by prodloužilo její provoz o řadu let. Greenpeace na základě dat ze systému obchodování s emisními povolenkami, které zveřejnila Evropská komise, označila už dříve elektrárnu Počerady za největšího znečišťovatele v Česku. Elektrárna loni vypustila do atmosféry nejvíce oxidu uhličitého, přes 5,5 milionu tun. Na druhém místě skončila další elektrárna společnosti ČEZ Tušimice II s více než 4,4 milionu tun CO2, třetím největším znečišťovatelem byla elektrárna Chvaletice ze skupiny Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače.

Počerady ale vířily emoce i po zbytek valné hromady této největší energetické skupiny, kterou ze 70 procent ovládá stát. Nejhlasitěji se proti nim vyjadřoval Michal Šnobr.

Ten je dlouhodobě velmi hlasitým kritikem polostátní firmy. Vše nicméně nabralo úplně jinou dynamiku, když dal dohromady investory okolo investiční skupiny J&T. Ti za několik miliard nakoupili více než jednoprocentní podíl ČEZ a stali se tak tzv. kvalifikovaným akcionářem, který má speciální práva.

Extrémní byla už loňská valná hromada, kdy se kvůli všestranným obstrukcím končilo až v časných ranních hodinách. Michal Šnobr a spol. pak vyvolali na podzim mimořádnou hromadu. A "nudná" nebyla ani ta letošní.

Šnobr se opřel do toho, že vedení firmy už třetí valnou hromadu za sebou odmítlo projednat bod o již zmiňovaném prodeji uhelné elektrárny Počerady. O tom má v letošním roce rozhodovat vedení firmy.

Zatímco ekologům vadí představa, že jí Tykač zrekonstruuje a bude provozovat další desítky let a zásobovat jí svým uhlím, Šnobr a spol. tvrdí, že se jedná o strategické aktivum. Na jeho místě se dá popřípadě postavit elektrárna na plyn.

