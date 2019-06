Letos to bude historicky poprvé, kdy fosilní paliva, jako je uhlí a zemní plyn, budou zdrojem méně než poloviny vyrobené elektřiny ve Velké Británii. Právě od spalování uhlí se země v posledním desetiletí významně odklonila. Zatímco v roce 2009 vyprodukovaly uhelné elektrárny třetinu veškeré energie, v polovině letoška to už byly jen tři procenta. Podobně je tomu i v USA, kde spotřebu uhlí snížili na čtyřicetileté minimum a to navzdory tomu, že prezident Donald Trump uhelný byznys podporuje. Obnovitelné zdroje totiž podle analytiků žene kupředu ekonomika, uvedla CNN.