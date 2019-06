V dosavadních třech emisích státních Dluhopisů Republiky si lidé nakoupili dluhopisy za 9,2 miliardy korun. Největší zájem byl o tzv. protiinflační dluhopis, kterého lidé nakoupili za pět miliard korun. Tento typ dluhopisu přitom ministerstvo financí nabídlo až v třetí emisi, jejíž upisovací období skončilo v pátek.

Ministerstvo v prodeji státních dluhopisů bude pokračovat. Další upisovací období pro nákup dluhopisů úřad zahájí 1. července. Úspěšný protiinflační dluhopis bude ministerstvo prodávat dál, stejně jako reinvestiční. Novinkou bude fixní dluhopis s konstantní výší výnosu v každém roce, a to 1,5 procenta. Na tiskové konferenci o tom ve čtvrtek informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Podle ní předchozí prodej dluhopisů při pilotní fázi, která trvala od loňského prosince, byl úspěšný. Splatnost dluhopisů je šest let.

Další upisovací období od 1. července bude trvat do 13. září. Dluhopisy následně ministerstvo vydá 1. října. Poté bude následovat další emise, jejíž prodej začne 16. září a skončí 20. prosince s následným vydáním dluhopisů 2. ledna 2020. "Další upisovací období v roce 2020 budou přímo na sebe navazovat tak, aby byl zajištěn nepřetržitý prodej Dluhopisů Republiky," uvedla Schillerová.

Ministerstvo financí v pilotní fázi začalo dluhopisy pro občany prodávat loni 3. prosince, u příležitosti 100. výročí vzniku Československa.

V první emisi, která skončila v lednu, lidé objednali a uhradili státní dluhopisy určené pouze pro fyzické osoby za 2,92 miliardy korun. Objem emise byl vyšší než při poslední emisi spořicích státních dluhopisů na jaře 2014, zároveň ale nižší než při předchozích emisích spořicích dluhopisů vydávaných od roku 2011. V druhé emisi si lidé objednali a uhradili státní dluhopisy určené pouze pro fyzické osoby za 900,6 milionu korun.

U třetí emise pak zájem výrazně stoupl díky prodeji nových protiinflačních dluhopisů. Lidé si ve třetí emisi objednali dluhopisy za 5,4 miliardy korun, z toho protiinflačních za pět miliard korun. Reinvestičních dluhopisů, které byly nabízeny i v předchozích emisích, si lidé objednali za 381 milionů korun.

Šéf společnosti Capitalinked Radim Dohnal upozornil, že v případě spořících dluhopisů jde spíše o marketing než o reálný příspěvek k financování dluhu státu. "Když porovnáme kuponovou sazbu protiinflačních dluhopisů pro občany se situací na trhu, kdy šestileté státní dluhopisy ČR se obchodují s výnosem 1,476 procenta, můžeme konstatovat, že stát platí a bude platit zbytečné vysoké úroky," uvedl.



V případě nové červencové emise ministerstvo financí stanovilo u nového typu dluhopisu s fixním výnosem každoroční výnos na 1,5 procenta. Ministryně Schillerová uvedla, že je pro občany, kteří "si chtějí nechat otevřená zadní vrátka pro případ, že by peníze investované do státního dluhopisu potřebovali dříve než za šest let splatnosti".

Nicméně ministerstvo majitelům bondů umožňuje každý rok zpětně prodat i protiinflační dluhopis, a to bez sankce a včetně úroků. To dělá z protiinflačního cenného papíru jeden z nejvýhodnějších konzervativních nástrojů na trhu. Jeho výnos bude stanoven podle vývoje spotřebitelských cen a navýšen o marži 0,5 procenta ročně. Minimální úrokovou sazbu tak ministerstvo garantuje na 0,5 procenta ročně. Tyto dva typy dluhopisů je možné pořídit jen pomocí elektronického přístupu.

Reinvestiční spořicí dluhopis pak bude možné koupit i na vybraných pobočkách ČSOB. Bude mít stejně jako předchozí emise rostoucí roční výnosy. Průměrnou roční úrokovou sazbu MF stanovilo u červencové emise na 1,62 procenta před zdaněním. "I my jako ČR si půjčujeme za menší úrok na finančních trzích, a tak kopírujeme tento trend," uvedla Schillerová. V první emisi byl průměrný výnos u reinvestičního dluhopisu stanoven na 2,07 procenta před zdaněním, ve druhé na 1,99 procenta a ve třetí emisi 1,91 procenta.

Dluhopisy budou nadále vydávány v nominální hodnotě jedna koruna. Do konce roku 2012 zákon umožňoval, aby se z korunových dluhopisů neplatila daň, což řada firem využila. Dluhopis Republiky ale podléhá standardní 15procentní srážkové dani.

Podle čtvrtečních informací Českého rozhlasu do Poslanecké sněmovny dorazil návrh na zdanění výnosů z korunových dluhopisů v rámci tzv. sazbového balíčku ministerstva financí. Návrh od MF podle rozhlasu je obecnější a míří na všechny držitele korunových dluhopisů bez rozdílu. Nově by se měla zaokrouhlovat až celková částka daně ze všech příjmů od jednoho emitenta. Do státní kasy by tak podle propočtu ministerstva měly nově přitéct stamiliony korun ročně.

V jednotlivých upisovacích obdobích, která na sebe budou navazovat, si mohou zájemci pořídit dluhopisy v minimální hodnotě 1000 korun. Maximální objem je stanoven na pět milionů korun pro jednotlivý typ dluhopisu. Objem emisí není předem stanoven, určeno je pouze období, kdy si je možné dluhopisy objednat.

Podíl spořicích dluhopisů pro občany na celkovém dluhu tak podle Schillerové od loňského prosince stoupl z 0,3 na 0,7 procenta, v absolutních číslech z 5,2 na 11,8 miliardy korun.

Emise Objem (miliardy korun) Pilotní - podzim 2011 20,4 Jarní 2012 15,3 Vánoční 2012 30 Jarní 2013 17,5 Vánoční 2013 21,3 Dluhopis Republiky - 1. emise 2,92 Dluhopis Republiky - 2. emise 0,9 Dluhopis Republiky - 3. emise 5,4