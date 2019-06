Aliance Renault-Nissan-Mitsubishi se po odchodu Carlose Ghosna začala tiše rozpadat. Některá oddělení byla zrušena, zatímco jiná nemají co na práci a stojí. S odvoláním na současné i bývalé zaměstnance to ve středu napsal ekonomický list Financial Times (FT). Mluvčí aliance zprávu odmítl komentovat, stejně jako mluvčí automobilek Renault a Nissan.

Ghosn, který byl šéfem Renaultu a předsedou správní rady Nissanu, se až do obvinění z finančních pochybení a zatčení v listopadu loňského roku snažil o propojení automobilek tak, aby bylo v podstatě nevratné. Během posledního roku jmenoval napříč aliancí řadu manažerů k řízení chodu od výroby až po poprodejní servis. Některá oddělení spojil a jiná vytvořil i v oblastech, kde firmy dříve nespolupracovaly. Jeho cílem bylo integrovat firmy tak, aby z podobných činností do roku 2022 plynulo deset miliard eur (asi 256 miliard korun).

Kancelář vedení, která řídila každodenní chod aliance a měla několik vedoucích pracovníků, je nyní rozpouštěna. Naopak další sekce, jako je komunikace, prodej a marketing nebo lehká užitková vozidla, se zmenšují a ubývá jim zaměstnanců.

Od Ghosnova odchodu se Renault s Nissanem od sebe vzdalují, zčásti kvůli napjatým vztahům mezi dvěma soupeřícími manažerskými týmy. "Je spravedlivé říci, že vztahy jsou stejně špatné, jak jsou už 20 let," uvedl jeden ze zdrojů FT. To má dopad na fungování aliance, protože některá oddělení mají být uzavřena a jiná jsou ignorována.

Jak poznamenal Financial Times, spolupráce je věcí dobré vůle, a ta se v poslední době vytrácí. Důkazem toho, že vztahy jsou na bodu mrazu, je dopis předsedy představenstva Renaultu Jeana-Dominiqua Senarda šéfovi Nissanu Hirotovi Saikawovi z tohoto měsíce. Senard napsal, že využije akcie své společnosti k zablokování změn v řízení Nissanu, o nichž bude japonská automobilka hlasovat na nadcházející valné hromadě. Renault, který drží 43 procent akcií Nissanu, se hodlá zdržet hlasování. Návrh tedy nebude mít souhlas potřebné dvoutřetinové většiny.

V dubnu vedení všech tří firem aliance vytyčilo novou formu spolupráce, která není založena na integraci, ale na individuálních projektech. Zda bude některý z nich zahájen, není podle FT jisté.