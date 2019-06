Unijní ochranná známka německého výrobce sportovního oblečení a obuvi Adidas sestávající ze tří paralelních pruhů je neplatná. Potvrdil to ve středu Tribunál Evropské unie. Společnost Adidas uvedla, že ji výrok soudu zklamal, avšak dodala, že verdikt se týká jen určitého způsobu provedení jejího známého symbolu.

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) známku zapsal v roce 2014. Firma v přihlášce uvedla, že ochrannou známku určenou pro oblečení, obuv a pokrývky hlavy tvoří tři stejně široké paralelní pruhy, které jsou od sebe stejně vzdálené a jsou umístěny na výrobku v libovolném směru.

V roce 2016 však úřad na návrh belgické společnosti Shoe Branding Europe zápis ochranné známky zrušil. Adidas podle úřadu neprokázal, že známka získala v celé EU rozlišovací způsobilost užíváním.

Tribunál ve středečním rozsudku rozhodnutí úřadu o zrušení zápisu potvrdil a zamítl žalobu, kterou proti rozhodnutí podal Adidas. Firma podle soudu měla prokázat, že tři pruhy mají rozlišovací charakter v celé EU, tedy že spotřebitelé v celém bloku okamžitě vědí, že je tento produkt od Adidasu a jsou ho schopni odlišit od produktů jiných firem. Adidas ale předložil důkazy týkající se užívaní značky pouze v pěti zemích EU, nikoli v celé unii. Firma se nyní ještě může odvolat k Soudnímu dvoru EU.

"Tento soudní výrok je omezen na toto konkrétní provedení symbolu s třemi pruhy a netýká se široké ochrany, kterou Adidas u své známé značky s třemi pruhy v různých formách v Evropě disponuje," uvedl německý podnik v reakci na verdikt soudu.

Právník Geert Glas, který působí v oblasti ochrany duševního vlastnictví, podle agentury Reuters uvedl, že verdikt "je pro Adidas porážkou, ale neměl by to být konec jejich ochranné známky se třemi pruhy". Domnívá se také, že Adidas by měl být schopen předložit důkazy, že jeho tři pruhy jsou v celé Evropě spojované právě se značkou Adidas.

Středeční rozhodnutí soudu by mohlo hodnotu značky Adidas snížit. Podle konzultační firmy Brand Finance nyní hodnota značky činí 14,3 miliardy USD (326,8 miliardy korun). "Název je důležitější, ale známé tři pruhy jsou také důležité při rozpoznání," řekl generální ředitel Brand Finance David Haigh.

Počet sporů týkajících se ochranných známek a patentů je v odvětví sportovního zboží na vzestupu. Největší hráči se totiž snaží odlišit své produkty a ospravedlnit jejich vyšší ceny. Mezi nejznámější případy patří spor Adidasu s firmou Skechers USA a firem Nike a Puma.