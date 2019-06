Letecká společnost Smartwings nebude akcionářům za minulý rok vyplácet dividendu. Důvodem jsou rizika související s problémy s letadly Boeing B 737-8 (Max), která dopravce používá. Stroje jsou kvůli technickým problémům uzemněné, nelze je používat v provozu.

Představenstvo společnosti navrhne akcionářům, aby schválili převedení loňského zisku 81 milionů korun na účet nerozděleného zisku. Nerozdělený zisk z minulých let, který dosahuje 646 milionů korun, firma použije k úhradě půlmiliardové ztráty z minulých let. Vyplývá to z pozvánky na valnou hromadu, která se bude konat 27. června.

Deník E15 v úterý uvedl, že Smartwings čelí potížím, když čínský vlastník 49,9 procenta akcií China International Group Corporation dvakrát neumožnil navýšení kapitálu, což by kompenzovalo ztráty spojené s problémy Boeingů. Provoz letadel Boeing 737 Max kvůli březnové nehodě v Etiopii zakázala Evropská agentura pro bezpečnost létání (EASA). Stejně reagovala řada dalších zemí. Smartwings mají sedm těchto letounů.

"Smartwings je v dobré finanční kondici, nemá žádné problémy ohrožující její provoz," uvedla mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková. "Situace kolem letadel B 737 Max naši činnost pochopitelně výrazně ovlivnila, ale jsme naprosto přesvědčeni o tom, že ji zvládáme a ve svém důsledku se s ní vypořádáme," dodala.

Uvažované navýšení základního jmění podle Dufkové mělo přinést rovnováhu do financování Smartwings, neboť společnost spolu s bankami financují její čeští akcionáři. Čínská strana se na něm nepodílí, je pasivní a dění ve společnosti ji nezajímá, dodala Dufková.

Smartwings Group, do které patří i ČSA, je majoritně vlastněná skupinou Unimex Group Jiřího Šimáně a Jaromíra Šmejkala.