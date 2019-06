T-Mobile se stane prvním českým operátorem, který svým zákazníkům nabídne mobilní tarify zcela bez omezení spotřeby dat. Firma změnu zavede od 20. června, platit bude ovšem po omezenou dobu letních prázdnin, tedy do 31. srpna. "Nejedná se o poslední vylepšení naší nabídky dat," řekla HN mluvčí operátora Martina Kemrová s tím, že na podobný letní tarif by mohl T-Mobile navázat i v dalších měsících.

Největší český operátor se zřejmě snaží předběhnout ostatní konkurenty. Vodafone na tuto středu ohlásil tiskovou konferenci, na níž zřejmě rovněž představí vylepšené tarifní nabídky, možná i ve znamení neomezených dat. Detaily nové nabídky ovšem firma ze stejnojmenné britské skupiny zatím tají. Není také jasné, jak na konkurenty zareaguje třetí z velkých operátorů, O2. "Konkrétní plány do budoucna nemůžeme komentovat," řekla HN mluvčí O2 Lucie Jungmannová. V řádu dnů ale zřejmě od firmy vlastněné skupinou PPF Petra Kellnera datově vylepšené tarify čekat nelze.

Neomezená data od T-Mobilu mají fungovat jak pro zákazníky s tarify, tak pro klienty s předplacenými balíčky Twist. Podle operátora stačí, aby si lidé v jeho aplikaci Můj T-Mobile aktivovali nový balíček "Neomezená data na léto". Ten jim poběží zdarma po dobu 30 dnů, pak ho lze rovněž zdarma aktivovat opakovaně. "Nabídka platí do 31. srpna do půlnoci, kdy se balíček sám vypne," uvádí T-Mobile a dodává, že balíček mohou využít i někteří zákazníci s firemními tarify, jejichž společnosti nemají s operátorem uzavřené rámcové smlouvy. Nabídka by navíc neměla být datově omezená ani v ostatních zemích Evropské unie, kam lidé vycestují.

V Česku zatím neomezená data v nabídkách operátorů chybí. Vodafone a T-Mobile již sice nabízejí neomezené balíčky Vodafone Pass a StreamOn, ty ale datovou spotřebu nepočítají jen u některých vybraných služeb, typicky při streamování hudby přes Spotify. V zemích, jako je Finsko, Dánsko nebo Slovensko, jsou již tarify s neomezenými daty běžně k dostání a jejich cena se pohybuje do částky 30 eur (765 korun). Český mobilní trh oproti tomu v rámci Evropy stále patří k těm, kde zákazníci získávají jedny z nejnižších datových přídělů.

Podobnou nabídku jako nyní T-Mobile měl už před čtyřmi lety Vodafone. V čase Vánoc tehdy klientům zdarma poskytl 100 GB dat měsíčně.

Oslovení telekomunikační experti se obávají, že v nabídce T-Mobilu bude nějaký háček, třeba v podobě zpomalení rychlosti internetu po vyčerpání určitého objemu dat. "Nic takového ale v naší nabídce není," uklidňuje mluvčí operátora Martina Kemrová.

Ondřej Malý, telekomunikační odborník a bývalý náměstek ministryně průmyslu pro internetizaci, nový balíček od T-Mobilu vítá. Zároveň ale zůstává skeptický. "Nabídka může obsahovat spoustu háčků. Počkám si, až operátor zveřejní všeobecné obchodní podmínky," uvádí Malý. Jeho kolega Marek Ondroušek, který rovněž působil v roli náměstka na ministerstvu průmyslu, dává nynější krok T-Mobilu do spojitosti s chystanou aukcí mobilních 5G sítí. Ta proběhne letos na podzim a velkou trojku operátorů by díky ní mohl doplnit čtvrtý konkurent, který bude nejspíš celý trh tlačit do zlevňování. Podle Ondrouška si T-Mobile může navíc nabídkou neomezených dat poskytnutých na omezenou dobu testovat bytelnost vlastní sítě. "Prověří si přitom, jak se jeho zákazníci budou chovat ve chvíli, kdy jim poskytne výhodnější datový balíček," míní Ondroušek.

