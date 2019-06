Šestka je v Číně považována za šťastné číslo. Člověku, který se dožije 66 let, je pak podle čínské tradice předpovídán ještě dlouhý život. Současný čínský prezident Si Ťin-pching slaví 66. narozeniny právě tuto sobotu a je-li na čínské pověře něco pravdivého, může v čele nejlidnatější země a druhé největší ekonomiky světa stát ještě pěkných pár let. Jaké ty roky budou, ukáže teprve čas. Reformy, které provedl za šest let své vlády, ale naznačují, že spíše než o běh kupředu, půjde o velký skok zpátky.