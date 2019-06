Společnost Facebook získala podle serveru Wall Street Journal podporu více než tuctu společností pro svou novou kryptoměnu, kterou plánuje představit příští týden a uvést do provozu v roce 2020. Na seznamu podporovatelů figurují jména jako Visa, Mastercard, PayPal, Uber a další. Každá ze společností přislíbila investovat zhruba 10 milionů dolarů do konsorcia, které bude kryptoměnu řídit. Peníze budou použity na vytvoření měny, jejíž hodnota bude odvozena od několika státy regulovaných měn, což by mělo zamezit divokým změnám v hodnotě, které jsou běžné u jiných kryptoměn.