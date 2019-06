Čína půjčuje peníze ostatním zemím a někdy to dělá "potají". Právě nedostatek transparentnosti v poskytování půjček by mohl být rizikem pro světovou ekonomiku, píše server CNBC. Státy kvůli takovým půjčkám totiž mohou mít "tajné" dluhy, což komplikuje práci organizacím, jako je Mezinárodní měnový fond (MMF) nebo Světová banka, které s nimi spolupracují, ale může to být také problém pro investory, kteří by s danými zeměmi chtěli uzavřít nějaké závazky. Kvůli neprůhlednosti mohou podcenit rizika.