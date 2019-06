Evropská komise odmítla schválit navrhované spojení evropských ocelářských aktivit společností Tata Steel a ThyssenKrupp. Spojení by podle EK omezilo hospodářskou soutěž a v důsledku vedlo k vyšším cenám. Kroky, které firmy navrhly k rozptýlení těchto obav, nebyly podle unijní exekutivy dostatečné.

Krok, který komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová zdůvodnila snahou zamezit vážným škodám pro evropské zákazníky a spotřebitele, firmy očekávaly. Už v květnu uvedly, že k dalším ústupkům komisi nejsou ochotny.

Začátkem dubna předaly ThyssenKrupp a Tata Steel úřadu pro hospodářskou soutěž soubor návrhů, které měly pochybnosti evropských regulačních orgánů rozptýlit. Lhůta pro konečné rozhodnutí byla prodloužena do 17. června.

Fúze se měla stát základem plánované restrukturalizace skupiny ThyssenKrupp. Firma, která po celém světě zaměstnává zhruba 161 tisíc lidí, podle dřívějšího oznámení předsedy představenstva Guida Kerkhoffa zruší 6000 pracovních míst, z toho 4000 v Německu.

ThyssenKrupp má širokou škálu aktivit - od produkce oceli až po výrobu ponorek. Nyní podle zdrojů agentury Reuters zvažuje vznik holdingové struktury. Představenstvo dozorčí radě v polovině května navrhlo vyčlenit ziskovou divizi výtahů, jejíž akcie by se zvlášť prodávaly na burze. Tento krok požadovali investoři opakovaně.

Německý podnik tak reagoval na masivní pokles hodnoty svých akcií od doby, kdy loni v září oznámil plán na rozdělení do dvou částí. V květnu se akcie propadly nejníže za 15 let. Podle uvedeného plánu měly vzniknout dva podniky - jeden by se zaměřil na průmyslová odvětví, druhý na obchodování s materiály. Kvůli negativní reakci trhů ale záměr přestal dávat smysl, uvádějí zdroje agentury Reuters.

Společnost Tata Steel také dříve uvedla, že prozkoumá veškeré možnosti, jaké se jejím evropským aktivitám po krachu společného podniku s ThyssenKrupp nabízejí. Podle svého finančního ředitele se pokusí najít jiného partnera a zváží částečný prodej těchto aktivit.