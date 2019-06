Německý autobusový dopravce FlixBus pokračuje v globální expanzi. Letos chce začít jezdit v Rusku a do budoucna také v Indii a Latinské Americe. V současnosti rovněž vyjednává o rozšíření svých vlakových spojů FlixTrain do Švédska a Itálie. Hospodářským novinám to řekl jeden ze tří spoluzakladatelů firmy André Schwämmlein během rozhovoru na soutěži Světový podnikatel roku v Monaku, které se spolu se svými partnery Danielem Kraussem a Jochenem Engertem zúčastnil jako finalista.