Investice do realitních nemovitostí v Česku budou letos vyšší než loni, kdy dosáhly 2,62 miliardy eur (67,3 miliardy korun). Za letošní první čtvrtletí vzrostla jejich hodnota meziročně o 214 procent na 1,08 miliardy eur. Rekordní objem z roku 2016 (3,8 miliardy eur) však překonán nebude, vyplývá z údajů realitní poradenské společnosti Colliers.

"Dvě velké transakce nad 200 milionů eur a předpokládaná hodnota transakcí za více než 1,5 miliardy eur, které se letos připravují, povedou k tomu, že objem investic bude vyšší než loni," píše se ve zprávě.

Největší transakcí v prvním čtvrtletí byl prodej kancelářského objektu Waltrovka v pražských Jinonicích jihokorejské společnosti Hanwha Investment & Securities za 255 milionů eur (6,6 miliardy korun). Druhou významnou transakcí byl prodej hotelu InterContinental společnosti R2G Group za 225 milionů eur (5,8 miliardy korun).

Dění na trhu v prvním čtvrtletí dominovali čeští investoři s podílem 35 procent na všech transakcích. Následováni byli jihokorejskými investory, jejichž podíl kvůli koupi Waltrovky vzrostl zhruba na čtvrtinu. Tradičně silní němečtí investoři s desetinovým podílem skončili třetí.

Češi byli také největšími prodejci s celkovým podílem 37 procent. Následovali Slováci (22 procent), Němci (18 procent) a Britové (15 procent).

Co se týče jednotlivých odvětví, v prvním čtvrtletí dominovaly investice do kanceláří s podílem 49 procent. Následoval hotelový sektor, a to především kvůli prodeji hotelu InterContinental.

Objem investic do nemovitostí v Česku v prvním čtvrtletí meziročně vzrostl o 214 procent na 1,08 miliardy eur (27,9 miliardy korun). Ve střední a východní Evropě investice klesly o pětinu na 2,3 miliardy eur (59,3 miliardy korun). Na Česko tak připadala téměř polovina celkového objemu regionu.

"Český trh s nemovitostmi zahájil rok 2019 velice slibně a domníváme se, že většina investorů zůstane přiměřeně optimistická. Výše dále plánovaných transakcí naznačuje, že investoři mají během tohoto roku zájem o uzavření dalších obchodů," uvedl vedoucí výzkumného oddělení Colliers Ondřej Vlk.

