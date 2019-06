Provozovatelé hazardních her varují stát, že zdanění výher nad 100 tisíc korun do rozpočtu více peněz nepřinese. Návrh, který by od příštího roku na výhry ze sázek, loterií či pokeru zavedl daň ve výši 15 procent, v současnosti připravují úředníci ministerstva financí. Na začátku příštího týdne ho přidají k balíčku, který kromě vyššího zdanění hazardu zvyšuje také spotřební daň na tabák či líh.