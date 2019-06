Podnikatel ve zdravotnictví Sotirios Zavalianis buduje na zelené louce v areálu Rehabilitační nemocnice v Berouně nové centrum psychiatrické péče. Rekonstrukce nebo stavba nových psychiatrických pavilonů se přitom chystá v rámci probíhající psychiatrické reformy i v dalších nemocnicích. Na rozdíl od státních zařízení jde v případě berounského centra o projekt soukromého investora. Centrum bude mít 200 lůžek a rozpočet vychází zhruba na miliardu korun. Projekt má být dokončený do tří až čtyř let. Ačkoliv je v Česku zoufalý nedostatek psychiatrů a sester, Zavalianis věří, že se mu podaří "přetáhnout" kapacity v oboru psychiatrie právě do jeho nového centra v Berouně.